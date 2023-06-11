越南国家主席武文赏视察越南人民军总参谋部救援局

6月10日上午，越南国家主席武文赏视察了越南人民军总参谋部救援局的应急救难和搜救工作情况。该单位负责协助中央军委会、国防部为政府对民防、应对灾难和自然灾害以及搜救工作指导和指示发挥参谋助手作用。

根据该单位的报告，从1996年至今，救援局已建议政府指示各部委、行业和地方应对和克服了222场台风和63574起事故、自然灾害和流行病，拯救了超过7.38万人和其他财产。

特别的是，该局参与了新冠肺炎疫情防控工作；于2023年2月参与土耳其地震人道主义援助行动，得到土耳其总统、人民和国际社会的认可和赞赏。

武文赏主席通过VSAT网络电视系统听取了海警6001号舰指挥官关于成功营救遇险渔船的汇报。

武文赏主席在工作会谈上发言时强调，事故、自然灾害和灾难对包括越南在内的每个国家来说始终是一个巨大的挑战。越南党和国家将应对灾难、事故、人为和自然灾害视为一项重要、紧迫、经常性、持续性的任务，需要整个政治系统的协调和全社会的参加，其中武装力量是核心。

谈到 2023 年和未来几年的任务，武文赏主席说，据预测，气候变化、自然灾害、环境和流行病在全球范围内越来越不寻常、极端、违背趋势。经济社会建设和发展过程中潜在的风险、事故和灾害，继续成为包括越南在内的各个国家面临的挑战。

武文赏主席要求提高自然灾害防治、应急处置和搜救等指挥人员的组织、指导、指挥和作战能力。按实际要求开展救援行动训练，提高救援力量的技能，锻炼机动性等。

武文赏主席还要求促进民防、技术转让、信息互换、灾害预报、财政资源和设备支持、应对事故和自然灾害、应对气候变化等方面的国际合作。积极履行国际义务，彰显越南的外交政策和对国际社会的高度责任，突出越南人民军在融入国际、国际合作方面的威望、责任感和能力。（完）