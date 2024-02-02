越南国家主席武文赏莅临胡志明市开展春节前走访慰问活动

在2024龙年春节前夕，越南国家主席武文赏莅临胡志明市视察该市公安局、消防警察部队春节战备工作情况；走访慰问该市部分艺术家和知识分子。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记阮文年同各部委、厅局领导陪同视察。

武文常主席在视察胡志明市公安局战备工作时，向全体公安干部、战士致以新春的美好祝福。

武文赏主席对胡志明市公安局取得的工作成就给予认可和高度评价，同时指出，作为政治、文化、经济、社会中心的胡志明市对全国发挥极其重要的作用和地位，要求胡志明市公安力量在任何情况下圆满完成确保安全和社会秩序的首要任务。

*武文赏主席在视察胡志明市消防救援警察部队的战备工作时，参观了114指挥中心并听取紧急信息接收和处理系统操作和报告。

武文赏主席要求全市消防救援力量本着“无论是谁，都必须严格遵守消防法规”的精神，提高国家消防管理的有效性。

同时要求消防指战员来时刻保持高度战备，在最短的时间内赶赴事故现场，及时处置，最大限度减少人员和财产的损失。武文赏指出，全市要加大对消防工作的投入，要求做好全民参与消防工作的动员工作；积极开展防火扑救演练，做到贴近实际、贴近具体情况，提高培训质量等。

*在此期间，武文赏主席前来慰问资深科学家、著名医学专家——原越南癌症协会主席阮振雄教授并向其拜年。武文赏主席高度评价阮振雄教授为卫生部门和人民健康做出的重要贡献，特别是其为越南建立和发展癌症预防和控制战略方面做出重要的贡献；为许多有患病亲属的家庭带来了生机和幸福。

* 随后，武文常主席看望慰问了胡志明市戏剧艺术界著名、才华横溢的人民艺术家金钢并向其赠送了春节礼物。（完）