越南国家主席武文赏莅临平顺省富贵岛调研

6月17日凌晨，越南国家主席武文赏在距离藩切市东南边56海里处的平顺省偏远岛屿富贵岛出席了在祖国主权旗台举行的升旗仪式。

富贵岛祖国旗台建于2015年，位于富贵县三青乡朝阳村，高22.6米，国旗尺寸为4x6米。这是由青年联合会中央委员会和越南学生协会发起的全国范围内“祖国前哨”各岛屿建设祖国旗台项目的一部分。

在升旗仪式结束后，武文赏一行在岛上种下纪念树。

*当天，武文赏一行看望慰问岛上居民，并向当地渔民赠送1000面国旗。武文赏亲切慰问渔民，吩咐他们遵守国际法和越南法律规定，打击非法、不报告和不管制(IUU)捕鱼。

*其后，武文赏看望慰问驻扎富贵岛的防控空军军种377师292团某雷达站的官兵。

*武文赏在与富贵岛县军民交谈时，建议该县应将保卫富贵岛视为党委和军民的头等任务。他建议岛上官兵要抓好战备训练落实，维护祖国空域、海域安全，积极参与海上搜寻救助工作。

武文赏指出，在加速科技在水产品捕捞、保鲜及加工中应用的同时，富贵县应将旅游发展打造为该县的尖端产业；注重保护环境和自然资源管理；抓好森林抚育工作；注重废弃物和废水处理，打造绿色清洁环境。（完）