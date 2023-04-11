越南国家主席武文赏拜会老挝前高级领导人

越通社特派记者报道，在对老挝进行正式访问期间，4月11日上午，越南国家主席武文赏拜会老挝人民党中央委员会前总书记、老挝前国家主席朱马利·赛雅贡（Choummaly Sayasone），老挝人民革命党中央委员会前总书记、老挝前国家主席本扬•沃拉吉（Bounnhang Vorachith），老挝前政府总理通辛·坦马冯（Thongsing Thammavong）。

武文赏衷心感谢老挝前领导人为培育越老的特殊团结、始终如一、纯洁互信、全面合作关系做出了巨大贡献，以及一直以来关注和支持两国友好合作关系全面发展。值此之际，武文赏向老挝前领导人致以传统新年的祝福。

武文赏对老挝党、国家和人民近年来所取得的巨大成就表示祝贺和高度评价，同时相信在老挝人民革命党的英明领导下，老挝将战胜困难，并走向独立、自主、繁荣地发展，人民将更加温暖幸福。

老挝前领导人表示，他们仍在密切关注良好发展的越老合作关系； 感谢越南对老挝的宝贵支持和帮助，建议加强合作和经验交流，帮助老挝确保社会经济稳定和发展。 老挝前领导人建议双方继续深化越老特殊友好关系； 不断提高合作效率，有效落实两国所达成的协定和协议； 强调需要继续重视对两国人民特别是年轻一代有关越老、老越特殊团结、始终如一、传统关系的宣传力度。

* 当天上午，武文赏一行前来凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）主席纪念碑前献花。（完）