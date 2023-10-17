越南国家主席武文赏抵达北京 开始出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛之行

越通社特派记者报道，当地时间10月17日上午11时30分许（越南时间上午10时30分许），越南国家主席武文赏一行抵达北京国际机场，开始应中共中央总书记、中国国家主席习近平邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛之行。

中国住房和城乡建设部部长倪虹、中国驻越大使熊波；越南驻华大使宁成功等到机场迎接。

按照计划，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，越南国家主席武文赏将出席论坛开幕式；出席数字经济发展专题领导人会议；与出席论坛的多个国家和国际组织领导人进行会晤。此外，在该计划框架内，武文赏主席将在北京与中国高级领导人会面，并会见部分中国技术和电信领域领先企业的领导人。

在国际形势复杂多变、世界经济发生深刻变化的背景下，武文赏主席率越南高级代表团出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛是奉行独立自主、和平友好、合作与发展，国际关系多边化、多样化，积极主动、全面、深入、广泛、灵活、高效融入国际社会的外交政策的切实活动；同时，传递出越南是国际社会的朋友、信赖伙伴和积极、负责任的成员，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献的信息。（完）