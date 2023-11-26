越南国家主席武文赏抵达东京 开始应邀对日本进行正式访问

日本驻越南特命全权大使山田贵雄(Yamada Takio)和夫人；日本外交部领导和官员以及越南驻日本大使范光校和夫人等到机场迎接。



越南国家主席武文赏偕夫人同越南高级代表团对日本进行的访问恰逢两国关系中的特殊时期进行。



日本驻越大使山田表示，2023年，日越庆祝建交50周年，两国关系在政治、经济、文化等领域强劲发展；相信武文赏此访在这一特殊年份进行将具有历史性意义，成为两国庆祝建交50周年的重要里程碑。此次访问除了对日越关系取得的进展作出评价外，还传递出一个信息，即日越合作不仅仅是双边关系，还是共同促进地区和世界和平与繁荣的关系。



按计划，在此访期间，武文赏将与日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)进行会谈，会见日本天皇和皇后，会见日本高层领导，在日本国会发言，出席越日建交50周年庆典和其他重要活动。此外，武文赏将造访福冈县。（完）