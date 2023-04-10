越南国家主席武文赏抵达万象 开始对老挝进行的正式访问

4月10日，政府总理范明政在政府总部主持召开4月份政府立法工作专题会议，对《土地法（修正案）》（草案）进行审议；对法案意见征集和完善提请国会审议，吸纳国会常委会对该法案的意见等工作提出意见。

政府副总理黎明慨、陈红河；各部部长和政府直属机构领导等出席会议。

范明政在会议上发表讲话时强调，目前工作量仍较多，政府已选择重点和核心问题来集中实现，然而，包括制定和完善法律在内的三大战略突破口仍是第一优先。

政府每月都召开立法工作专题会议，实践快速变化和复杂难料，因此政府需紧跟实践，尊重实践，从实践出发和以实践为制定法律的准绳。

近期，各部门已主动核查各项法律文件，发现存在不足，在此基础上调整、制定和完善法律，疏通发展过程。国会已积极同政府同行，纾解实施政治任务中存在的困难和障碍，确保保护人民和企业合法和正当权益。

预计，在国会第五次会议上，政府将提请国会审议和通过18项法律法令。工作量较大，因此需要集中做准备和实施，既确保进度，又确保质量并按照法律制定流程。

会议上审议的《土地法（修正案）》（草案）和《住房法（修正案）》（草案）都是重要、难度高、复杂、敏感、调整范围广、对人民和 企业影响深广的法案。因此，政府需集中智慧，讨论各重大和仍存在异议的问题，确保进度和质量；继续倾听和吸纳人民、专家、科学家、管理者和有关对象的意见以进一步完善法案。

范明政表示，在提请法案和等待法案获批生效，若发生问题需继续汇总和按照职权处理或提请上级解决。 此外，在发展、实施过程中，如发生问题，需继续倾听意见以修改补充；同时加大政策宣传力度，进一步完善和有效实施法律。（完）