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越南国家主席武文赏就职后首次发表讲话
在听取国家主席武文赏同志的宣誓后，越南国会主席王廷惠表示：“越南社会主义共和国国会确认国家主席武文赏同志的宣誓”。
越共中央总书记阮富仲、政府总理范明政、国会主席王廷惠、国家副主席武氏映春、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战向武文赏主席献花表示祝贺并合影留念。
武文赏主席在就职讲话中感谢国会的信任并给予他以国家主席的身份为祖国和人民服务的机会。武文赏衷心感谢越共党中央、阮富仲总书记及党和国家领导人信任并推荐其担任此职；同时表示，这是一份厚重的荣誉,更是一份沉甸甸的责任。
在这个特别重要的时刻，武文赏主席对民族解放英雄、世界文化名人、越南革命伟大导师、越南民主共和国（现越南社会主义共和国）创始人和第一任主席——胡志明主席表示无限敬意和感谢，坚持不断学习和遵循他老人家的思想、道德和作风；永远铭记革命先辈们、历代干部、党员、战士和爱国人士所付出的巨大牺牲和所创造的丰功伟绩，使越南的国家“从未有过今天这样的基业、实力、国际地位和信誉”。
国家主席武文赏强调：“越是因国家今天这样的基业、实力、国际地位和威望而感到自豪，越是深刻地领略到国家进入发展新时期的要求和任务，越要坚定实现建设富强幸福国家的愿望；努力奋斗实现到2030年越南成为具有现代工业、收入中等偏上的发展中国家，到2045年庆祝越南社会主义共和国百年华诞时，越南社会主义共和国成为高收入发达社会主义国家的目标”。
武文赏主席表示，为了实现这一目标，越南和越南国家制度的一个具有原则性、具有生死存亡的意义和坚实基础是要坚定创造性地运用和发展马列主义和胡志明思想，坚定不移地朝着民族独立和社会主义目标迈进，坚持党的革新路线，在国际法基本原则、平等、互利合作等基础上，确保国家和民族的利益至上的原则。
武文赏主席表示，“我幸运在党和人民的怀抱中成长，获全国三地人民的双手、大脑两件宝以及辛勤劳动和艰苦努力所鼓舞。我时刻提醒自己要加倍努力，做更多有意义的事，坚持不懈地追求美好的价值观”。
国家主席武文赏强调，在为祖国和人民服务的征程中，他将坚持锻炼，努力完成国家主席的法定任务，同全党、全民、全军为建设民富国强、民主公平、文明的国家而奋斗，坚定走社会主义道路。
国家主席愿不断努力构建和增进民族大团结，真诚地听取所有爱国人士的意见建议；深刻领会掌握以民为本，把人民群众的正当合法利益作为决策的出发点和重要目标的观点；凡是对人民有利的事就坚决去做；凡是不利于人民群众的事争取不做；坚决反腐倡廉，同步完善可持续发展体制机制，建设廉洁强大的国家机器；发扬勇于创新、敢想敢做敢当的精神，造福于人民、国家和民族；珍惜和支持所有人奋发向上的梦想，为所有人，特别是年轻一代创造一个公平透明的发展机会和为国家贡献的环境。
坚定不移捍卫国家主权和领土完整，维护有利于国家发展的和平稳定环境，全面建设强大的人民武装力量和建设牢固的“民心阵势”和人民国防阵势。本着越南作为国际社会的朋友、信赖伙伴、积极且负责任的成员的精神，积极为地区和世界的和平、友谊、合作与发展做出贡献。
国家主席武文赏借用现代越南诗人春耀的诗句，表达了他对国会、全国同胞、战士和选民的承诺：
“我和我的人民血肉相连
流着相同的汗和沸腾的热血
我过着亲爱的数百万人艰苦战斗的生活。”（完）