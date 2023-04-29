越南国家主席武文赏在2023年雄王节上向各位雄王敬香

4月29日上午（即癸卯年3月10日），富寿省省委、人民议会、人民委员会、祖国阵线委员会代表全国同胞在雄王庙国家特殊历史遗迹群岭山峰上的敬天殿隆重举行雄王祭祖仪式。越南国家主席武文赏出席并上香。

6时15分，与会代表齐聚雄王庙。 6时30分，在庄严的气氛中，游行队伍从中央庭院出发，依次经过仪门、下庙、中庙，前往上庙出席敬香仪式。

仪仗标兵队走在前面，迎国旗、庙旗和带有“永远铭记具有建国之功的各位雄王”字样的标语的花圈。身穿红色奥黛的少女团队带着鲜花和供品以及代表瓯姬国母传说中100个子女的 100名男青年身穿古装，手上高举庙旗，体现雄王子女的活力。

越南国家主席武文赏和其他党、国家领导人以及地方政府领导在敬天殿上香和献花，缅怀先烈的丰功伟绩。

在雄王英姿飒爽面前，主持祭祖忌辰的富寿省人民委员会主席裴文光宣读祭文，向先烈们汇报祖国的重大变迁。

雒鸿的后代愿永远记住胡志明主席的嘱托：“历代雄王有建国之功,我们有卫国之责”。 愿圣祖保佑社稷昌盛，国泰民安，百家万家万代长存。

其后，越南党、国家领导人以及各位代表在雄王陵敬献花圈和上香；在胡伯伯雕像前献花。

同一时间，设有雄王庙的全国各地按照传统礼仪举行敬香仪式，缅怀各位雄王。

今年，雄王节恰逢4·30南方解放全国统一日和·五一劳动节，因此，富寿省接待游客大幅增加。（完）