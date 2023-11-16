越南国家主席武文赏在美国对外关系委员会进行政策交流

据越通社特派记者报道，美国对外关系委员会总裁迈克尔·弗勒曼(Michael Froman)、诸位专家、学者和美国媒体机构代表参加。斯坦福大学弗里曼·史波格利国际问题研究所、权威演讲家、资深外交官斯科特·马歇尔(Scott Marciel)主持交流会。



美国对外关系委员会总裁迈克尔·弗勒曼在发表主旨演讲时强调了越南经济发展成就，特别是越美经济合作日益巨大的作用，双边贸易提升至1390亿美元，是1995年的300倍。去年，越南已成为美国第八大贸易伙伴。迈克尔·弗勒曼高度评价越南在地区的作用，认为基于越南的参与，地区内各经济倡议得到加强。这成果一部分取决于印度洋-太平洋经济框架内的特别政策机制和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的效果。



迈克尔·弗勒曼在提及两国关系提升至全面战略伙伴关系，同时加强半导体供应链、基础设施、数字技术、科技、应对气候变化、民间交流、处理战争遗留后果等方面的合作时认为这是推动双边关系的强有力信号。



越南国家主席武文赏发表讲话时介绍了越南情况，指出实施革新，致力于“民富、国强、民主、公正和文明”目标近40年来，越南已取得许多巨大和具有历史意义的成就。经济快速发展，目前是亚洲第11大经济体，是世界上40个最大经济体之一，跻身国际贸易最大的30个国家和地区行列，成为东盟吸引外国直接投资的三个领先国家之一。越南参加了16项自贸协定，成为全球制造和供应链的一环。



按照联合国标准，越南贫困人口比例已从1986年的50%下降至目前的4.3%。政治稳定，国防、安全得到巩固和加强。体制改革、基础设施发展和人力资源建设等工作得到大力推进。司法改革、提高法律执行效力和效果、反腐败等工作取得许多重要成果。在革新过程中，人民被放在中心地位，是力量的源泉，既是主体，又是发展的目标。



武文赏强调，为了实现到本世纪中叶成为高收入发达国家的渴望，越南基于科技应用、创新的基础上实现快速、可持续发展，与此同时发展文化社会、保护环境；建设和完善民有、民治、民享，强大、精简、有效力和有效运行的法治国家；积极全面和深度融入国际。在该过程中，人民威各项政策和未来策划的核心。



武文赏强调，越南已确定和坚持一贯奉行独立、自主、和平、友谊、合作与发展，多样化、多边化对外政策，积极主动让全面和深度融入国际，是国际社会可信赖的伙伴、积极和负责任的成员的对外路线。与此同时，越南奉行不允许任何国家在越南境内设立军事基地、不加入任何军事联盟、不与任何国家结盟对抗其他国家、在国际关系中不使用武力或威胁使用武力的"四不"国防政策。



越南支持巩固双边、多边合作机制，提高这些机制的效果，加强国际协调配合，从而缓解紧张，防止和终止冲突，解决有关经济发展、文化、社会、科技、应对非传统安全挑战的问题。越南愿为国际应对气候变化、保护环境的共同努力做出贡献，参加联合国维和行动和国际人道主义救援等。



武文赏评价，越美关系正处于历史上的最好时期，从昔日敌人到当前的全面战略伙伴。这真成为国际关系历史中关于战后抚平战争伤痛和建立关系的典范。该成果离不开两国历届领导和人民一道面对许多挑战、历史跌宕起伏的努力。



武文赏指出，越南对美关系的方针是“搁置过去、缩小分歧、促进相同、面向未来”，越南坚信，彼此互相了解、互相信任、尊重彼此正当利益、互不干涉内政一直拥有重要意义。美国领导已强调支持“强大、独立、自强和繁荣”的越南国家。越南确定美国是本国对外政策中拥有战略重要性的伙伴。