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越南国家主席武文赏在新潮国家历史遗迹向胡志明主席进香
武文赏同各位代表向胡志明主席默哀一分钟，缅怀他老人家的丰功伟绩。
武文赏一行还走访了1945那些年胡志明主席和武元甲大将居住和工作的新潮乡革命家庭，并向他们赠送慰问品。
在纪念八月革命78周年和九·二国庆节之际，新潮国家遗迹接待游客超过1.3万人次。累计年初至今，该遗迹接待游客达近46.1万人次。
*此前9月23日晚，武文赏出席宣光省与一些省市联合举行的2023年宣城文化节。
今年宣城文化节以“绚丽色彩的宣城之夜”为主题，吸引全国7个省份和与宣光省有着友好合作关系的老挝川圹省和韩国京畿道安市参加。
值此中秋节即将到来之际，武文赏向宣光省各族青少年儿童赠送中秋礼物，希望他们好好学习天天向上，祝愿他们与亲人过上一个温馨的中秋节。
陈红河副总理在仪式上发表讲话，祝贺沙坝乃至老街省取得的成就。他强调，大自然赐予沙坝的无价之宝，以及当地民族特色文化，造就了沙坝旅游的独特魅力。
根据政府总理批准的沙坝国家旅游区规划，今后将把沙坝建设成为一个可持续、和谐发展、适应气候变化和有效预防自然灾害的旅游中心。各地方要贯彻落实开发与保护相结合原则，切实维护沙坝自然景观、文化和建筑特殊。
沙坝被列入全国最佳旅游目的地前十名，全球最具吸引力目的地前28名，被评选为全球十大最环保目的地，世界50个最美丽小镇。沙坝梯田是亚洲乃至世界七大最壮观美丽的梯田，这座小城市（县级市）也跻身东南亚十大最具吸引力旅游目的地。（完）