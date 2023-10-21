越南国家主席武文赏圆满结束赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛之旅

越通社特派记者报道，10月20日下午，越南国家主席武文赏与越南高级代表团抵达河内，圆满结束应中共中央总书记、国家主席习近平的邀请，从10月20日赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛之旅。

在中国首都北京，武文赏出席了吸引来自140个国家、30个国际组织的4000名代表和20个国家元首和政府首脑与会的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式。

武文赏在论坛上发表讲话时强调，越南始终支持有利于地区和世界和平、合作与发展的各项倡议。越南欢迎并积极参与由中国发起的许多重要全球性机制与倡议。在谈到数字经济这一新的增长动力时，越南国家主席武文赏表示，越南确定：新空间是数字经济；新生产力是数字化人力资源、数字化技术和数字化数据；新的驱动力是数字化创新。他还提出基于数字机构、数字基础设施和数字化人力资源三大支柱的数字经济合作的建议。

出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，武文赏分别与多国元首、代表团团长和国际组织领导人举行会晤与接触，共同商讨进一步提高越南与世界其他国家和地区全面合作成效的措施。特别是，武文赏分别会见了俄罗斯总统普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、柬埔寨首相洪玛奈、老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里、斯里兰卡总统维克拉马辛哈和联合国秘书长古特雷斯。

武文赏还与中共中央总书记、国家主席习近平举行重要会晤。

武文赏还分别会见中共中央政治局常委、中国全国人大常委会委员长赵乐和中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇。

访问北京期间，武文赏一行走访参观北京市朝阳区黑庄户乡小鲁店村新农村建设典型模式。同时会见中国中兴通讯股份有限公司（ZTE）、华为、亚洲基础设施投资银行（AIIB）等企业领导。其后，武文赏亲切会见了越南驻中国外交代表机关干部和工作人员。（完）