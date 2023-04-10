越南国家主席武文赏启程对老挝进行正式访问

应老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）的邀请，4月10日上午，由越南国家主席武文赏率领的越南高级代表团离开河内，启程对老挝进行正式访问。此访继续强调越南国家一如既往高度重视并优先巩固发展越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。

陪同武文赏访老的有：国家主席办公厅主任黎庆海、外交部长裴青山、科技部部长黄成达、国防部副部长黄春战、公安部副部长陈国祖、计划与投资部副部长陈国方、教育培训部副部长黄明山、河内市人民委员会主席陈士青、国家主席助理杨国兴、越老友好协会主席陈文髓、越南驻老挝大使阮伯雄等。

此次访问是在越老两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系持续发展和不断深化的背景下举行的，旨在加强两国领导人之间的信任和密切；促进两国和人民的良好合作关系。

武文赏主席此次访老，是在两党两国积极贯彻落实各自党大会决议和各自国家经济社会发展规划并取得许多突出成就的背景下进行的。此外，越南与老挝的双边合作关系也发展良好。两国高层领导达成的协议和两国政府间的合作协议正得到积极落实，在各个领域取得了许多重要成果。（完）