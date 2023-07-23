越南国家主席武文赏启程前往奥地利、意大利和梵蒂冈进行访问

这是越南国家主席15年来首次访问奥地利，是越南与意大利和梵蒂冈时隔7年首次进行国家元首代表团互访。这也是恰逢越南-意大利建交50周年和越南-意大利建立战略伙伴关系10周年之际的最重要亮点。



陪同国家主席武文赏和夫人潘氏青心此次外访的有：越南国家主席办公厅主任黎庆海，越南外交部长裴青山，越南文化体育与旅游部部长阮文雄，越南永福省省委书记黄氏翠兰，越南国防部副部长武明良，越南公安部副部长梁三光，越南科学与技术部副部长裴世维，越南教育与培训部副部长黄明山，越南最高人民检察院副检察长阮光勇，越南平定省人民委员会主席范英俊，越南国家主席助理杨国兴，越南驻奥地利大使阮中坚，越南驻意大利大使杨海兴。



越南国家主席武文赏此次对奥地利、意大利和梵蒂冈进行访问旨在继续贯彻落实越共十三大独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线；促进和深化越南与奥地利、意大利和梵蒂冈的双边合作；通过奥地利和意大利促进越南与欧盟关系，为促进东盟与欧盟关系作出贡献。（完）