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越南国家主席武文赏发表二〇二四甲辰年新春贺词
全国同胞们、同志们，全军指战员们！
春天降临大地，来到了每个人、每个家庭身边。在这美好而神圣的天地交接时刻，我们对祖先、先辈们已建设祖国、缔造锦绣江山，让人民今日享有独立的春天，过上自由、温饱、幸福的生活，让祖国有今天的基业、潜力、地位和声誉的伟大功勋表达诚挚的感恩。
在喜迎民族传统春节的热烈、神圣的气氛中，我谨代表党和国家，向全国同胞、全军指战员和海外侨胞，致以诚挚的问候和美好的祝福。我也向五大洲朋友、世界各国人民致以和平、合作、友好、可持续发展的新年祝愿！
过去一年，在全党、全民、全军的团结和努力下，我国树立了新地位和新形象，即一个在困难中坚强不屈、始终坚持追求美好价值，为人民带来利益、在各领域取得重要和全面成就并留下突出烙印，一如既往是各国真诚朋友、可信赖伙伴，
受到国际社会的尊重和高度赞赏。
除夕是我们每个人、每个家庭、每个国家回顾过去、展望未来的时刻。我深信，发挥民族大团结力量和越南文化、人文优良价值，发挥每个人的品质、智慧和创造力，释放潜力，开发资源，这些举措将促成伟大的内力，让越南稳步前进，取得更多成就。
春天开启了最好、最温暖、最富有活力的梦想和渴望。在天地之春与人心之春汇聚交融的氛围中，让我们共同迎来新的能量，互相给予真诚的美好祝愿，恭祝民族长存，国家日益繁荣、富裕、美丽、文明，人民生活日益温饱、幸福！
祝同胞们、同志们，越南每户家庭、每个人健康、平安、成功、幸福！
新年，新气势，新决心，新胜利！
谢谢！（完）