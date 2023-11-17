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越南国家主席武文赏分别会见加拿大总理和文莱达鲁萨兰国苏丹
为继续推动两国全面伙伴关系更加深入、稳定、务实发展，武文赏主席建议双方保持各级别高层互访，加强地方合作，维护现有政治外交、国防安全、经贸对话机制。 武文赏主席还建议贾斯廷·特鲁多总理和加拿大政府继续为旅居加拿大越南人社群创造有利的条件，同时加拿大继续支持越南积极有效参与维和行动。
加拿大总理贾斯廷·特鲁多对武文赏主席有关两国关系形势和发展方向的意见表示赞同，同时强调加拿大重视与越南的关系，并对越南经济发展速度印象深刻。 在面临诸多挑战的背景下，加拿大将继续优先发展与越南的关系，特别是在政治外交、经济贸易、教育培训、国防安全、民间交流等领域的合作关系。
此外，在会见中，两国领导人讨论了东海问题等共同关心的国际和地区问题。 双方强调将继续在联合国、亚太经合组织等多边论坛上加强合作、相互支持，提高国际法的作用等。
同一天， 越南国家主席武文赏在会见了文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚。在真诚、开放的气氛中，双方对越南与文莱关系自从建交30年以来的发展表示高兴。 两国关系2019年值此文莱达鲁萨兰国苏丹访问越南之际，提升为全面合作伙伴关系。
趁此机会，越南国家主席武文赏诚挚邀请文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚在适当时候再次访问越南。
文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚祝贺武文赏主席履新，转达对阮富仲总书记和越南领导人的问候，并回顾2019年访问越南期间的美好印象。文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚强调，文莱非常重视与越南建立多方面的合作关系，并本着这种精神，赞同武文赏所提出的关于未来加强两国关系的建议。
两位领导人共同申明，将继续在联合国、亚太经合组织等地区和国际论坛上密切协调，努力维护东盟团结，发挥东盟核心作用，为建设稳固发展、团结一致和自强的东盟共同体作出贡献。两国领导人还讨论了东海问题等共同关心的国际和地区问题。（完）