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越南国家主席武文赏分别会见加拿大总理和文莱达鲁萨兰国苏丹

越通社特派记者报道，出席在美国旧金山市举行的第30届亚太经合组织（APEC）领导人会议周期间，当地时间11月16日下午，越南国家主席武文赏分别会见了加拿大总理贾斯廷·特鲁多（Justin Trudeau）和文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（Haji Hassanal Bolkiah）。 越南国家主席武文赏会见加拿大总理贾斯廷·特鲁多时，两位领导评价越南与加拿大全面伙伴关系持续发展，特别是近年来双边贸易额大幅增长，2022年达到70亿美元以上，较2021年增长近17%。 越南是加拿大在东盟国家中最大的贸易伙伴，加拿大是越南在美洲的第二大贸易伙伴。 民间交流继续得到大力推进，有近2万名越南留学生在加拿大读书。目前在加拿大越南留学生人数在赴加拿大留学的国家中排名第八。旅居加拿大的约30万越南人是两国之间合作关系日益重要的桥梁。

为继续推动两国全面伙伴关系更加深入、稳定、务实发展，武文赏主席建议双方保持各级别高层互访，加强地方合作，维护现有政治外交、国防安全、经贸对话机制。 武文赏主席还建议贾斯廷·特鲁多总理和加拿大政府继续为旅居加拿大越南人社群创造有利的条件，同时加拿大继续支持越南积极有效参与维和行动。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多对武文赏主席有关两国关系形势和发展方向的意见表示赞同，同时强调加拿大重视与越南的关系，并对越南经济发展速度印象深刻。 在面临诸多挑战的背景下，加拿大将继续优先发展与越南的关系，特别是在政治外交、经济贸易、教育培训、国防安全、民间交流等领域的合作关系。

此外，在会见中，两国领导人讨论了东海问题等共同关心的国际和地区问题。 双方强调将继续在联合国、亚太经合组织等多边论坛上加强合作、相互支持，提高国际法的作用等。

同一天， 越南国家主席武文赏在会见了文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚。在真诚、开放的气氛中，双方对越南与文莱关系自从建交30年以来的发展表示高兴。 两国关系2019年值此文莱达鲁萨兰国苏丹访问越南之际，提升为全面合作伙伴关系。

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越南国家主席武文赏会见文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（Haji Hassanal Bolkiah）。图自越通社

越南国家主席武文赏表示，两国仍有很大潜力和空间深化合作，使其更加务实发展。在此基础上，武文赏主席建议两国密切配合，有效落实《2023-2027年越南—文莱全面伙伴关系行动计划》，其中包括石油、化学品、清真产品生产与旅游、人文交流等四个优先领域的合作。

趁此机会，越南国家主席武文赏诚挚邀请文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚在适当时候再次访问越南。

文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚祝贺武文赏主席履新，转达对阮富仲总书记和越南领导人的问候，并回顾2019年访问越南期间的美好印象。文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚强调，文莱非常重视与越南建立多方面的合作关系，并本着这种精神，赞同武文赏所提出的关于未来加强两国关系的建议。

两位领导人共同申明，将继续在联合国、亚太经合组织等地区和国际论坛上密切协调，努力维护东盟团结，发挥东盟核心作用，为建设稳固发展、团结一致和自强的东盟共同体作出贡献。两国领导人还讨论了东海问题等共同关心的国际和地区问题。（完）

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