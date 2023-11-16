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越南国家主席武文赏出席越美企业及地方圆桌座谈会
武文赏主席表示，越南欢迎美国投资者对高科技、芯片制造、半导体、绿色经济、非现金支付等越南关注的领域进行投资。 越南正在全力创新和完善制度，为在越南投资的美国企业创造最有利的经营投资环境，让美国企业放心经营、扩大生产和投资发展。
美国负责经济和商业事务的助理国务卿拉明·托鲁伊（Ramin Toloui）在会上高度评价武文赏主席所提出有关促进两国合作的内容，同时认为两国新建立的全面战略伙伴关系为发展半导体领域合作奠定基础。越南的优势以及与美国的合作将有助于培养两国劳动力的技能并最大限度地开发两国的潜力。
拉明·托鲁伊表示，美国企业已在越南投资数十亿美元，打造新的供应链、创造高质量就业机会以及带来世界一流的商品和服务。拉明·托鲁伊希望越南创造更加有利的投资环境，让美国企业放心投资越南。
拉明·托鲁伊表示，在胡志明市，英特尔正在引领半导体行业的发展，助力越南以更深层次可持续参与全球价值链。此外，两国也在海防市、岘港市等地开展基础设施建设、合金生产合作项目等。
座谈会上，武文赏与美国官员共同见证了两国各部门、机关和地方关于教育培训、减少温室气体排放、工业园区发展、城市发展和生态旅游发展、 农产品消费、培养集成电路设计人才、海港基础设施建设、 人工智能、可再生能源发展等领域的合作协议文本的交换仪式。（完）