越南国家主席武文赏出席越南工商联合会传统日60周年庆典

4月26日，越南工商联合会（VCCI）传统日60周年庆典在河内隆重举行。越南国家主席武文赏出席并发表讲话。

武文赏发表讲话时对越南工商联合会60年来为促进越南企业和企业家的发展做出的贡献给予肯定。VCCI政府制定企业发展政策发挥好参谋助手作用，同时在省级竞争力指数、推进行政改革、利用自由贸易协定带来的机会等方面积极建言献策。至今，越南拥有了强大的企业和企业家队伍，可以在地区和国际舞台上竞争。VCCI 和工商界的努力使越南跻身世界 40 大经济体行列。

武文赏要求VCCI 与工商界继续加倍努力，在市场上打造越南品牌，成功融入世界，并本着共赢精神与国际合作伙伴扩大合作。

庆典上，VCCI主席范晋功说，60年前，1963年3月14日，VCCI的前身——越南商会第一届代表大会在河内召开。1963年4月27日，政府总理范文同签署了批准该商会工作条例的决定。从此，每年的4月27日成为VCCI的传统日。

值此机会，VCCI成立的越南领先企业理事会正式亮相。理事会由21名成员组成，理事会主席由VCCI主席范晋功、THACO集团总裁陈伯阳和FPT总裁张嘉平担任。理事会专门聚集、联系和促进越南大型龙头企业发展，扩大国内外合作，发挥龙头企业在产业发展和地方发展中的作用，带动中小企业发展，从而为建设独立、韧性、融入国际和可持续发展的越南经济体做出贡献。（完）