越南国家主席武文赏出席第十三届东盟成员国—中国总检察长会议

12月6日上午，越南最高人民检察院在河内召开主题为 “加强打击高科技犯罪和跨国犯罪的国际合作”的第十三届东盟成员国—中国总检察长会议。

越南社会主义共和国国家主席、中央司法改革指导委员会主任武文赏出席会议并致开幕词。

武文赏在会议上致开幕词时表示，中国与东盟于2003年建立战略合作伙伴关系；2021年，双边关系提升为全面战略伙伴关系。

截至目前，东盟与中国实施了许多合作机制，包括年度峰会和专门合作会议，包括司法和法律领域。多年来，中国一直是东盟最大的贸易伙伴。 2020年，东盟首次成为中国第一大贸易伙伴。在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署后，中国是最早批准该协定的国家之一。

越南国家主席武文赏强调，越南一贯奉行独立、自主、国际关系多样化多边化，是国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和负责任的成员国，致力促进世界和平、稳定、合作与发展的外交政策。其中，越南将发展与周边国家的关系视为重中之重。

武文赏表示，越南与成员国积极合作，增强东盟的认同感、价值观、活力和威望，同时为深化东盟与伙伴关系作出贡献。中国是越南和东盟在包括检控在内的各个领域特别重要的合作伙伴。

近20年来，历经12届举办，东盟成员国—中国总检察长会议彰显了其积极价值，是本地区检察院领导人会面交流、增进相互了解，加强相互理解，提高合作成效，携手解决打击犯罪特别是跨国犯罪、高科技犯罪方面的挑战的重要论坛。

武文赏相信，会议将为东盟国家与中国在打击跨国犯罪特别是高科技犯罪方面寻找有效解决方案并统一行动，为增进东盟国家与中国之间的团结、友谊和相互理解，促进地区和平、稳定与繁荣作出贡献。

越南最高人民检察院院长黎明智在会议上强调，越南最高人民检察院希望同东盟各国和中国检察院合作，有效打击犯罪特别是高科技犯罪和跨国犯罪，为维护各国和地区的和平与稳定作出贡献。

会议还为东盟成员国与中国检察机关和公诉机关领导人会面、交流提供论坛，为加强双边和多边友好合作关系指明方向。

在会议上，东盟国家和中国检察机关代表团团长指出高科技犯罪和跨国犯罪对国家安全和治安构成的挑战；分享各国在打击跨国犯罪特别是高科技犯罪方面的成功经验、良好做法和困难；提出有力促进打击高科技犯罪和跨国犯罪质效的合作方案。（完）