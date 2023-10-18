越南国家主席武文赏出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式

越通社特派记者报道，10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在中国北京人民大会堂举行，吸引来自140个国家、30个国际组织的4000名代表与会。20个国家元首和政府首脑出席论坛。应中共中央总书记、国家主席习近平的邀请，越南国家主席武文赏已率领越南高级代表团赴京与会。

与会代表在开幕式上，高度评价“一带一路”倡议10年来在交通、能源、数字经济、教育、卫生、科技等领域的一系列合作项目和计划所取得的重要成就和贡献。“一带一路”合作为促进区域互联互通，支持各国推进绿色和数字化转型，增进各国人民之间的友谊和相互了解作出了贡献。

习近平在论坛上致辞时，突出了“一带一路”倡议形成和发展10年来所取得的成就。10年来，“一带一路”合作从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，仅形成经济走廊、公路线和铁路线，还投资开发清洁能源、信息基础设施、人力资源开发、环境和生态系统保护、文化艺术交流、学者交流、企业对接等。过去10年的成就将为“一带一路”下一个“黄金十年”奠定基础。

对于未来“一带一路”倡议的合作方向，习近平强调了“决策共谋、发展共建、成果共享”三项原则，并提出了八项行动，即：一、构建“一带一路”立体互联互通网络。二、支持建设开放型世界经济。三、开展务实合作。四、推动绿色发展。五、促进科技创新。六、支持民间交往。七、建设廉洁之路。八、完善“一带一路”国际合作机制。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式致辞中，对“一带一路”倡议取得的成就表示祝贺，这一成就表明各国致力于推动多边主义、落实2030年可持续发展议程，协调行动，实现和平、合作、可持续发展与繁荣的共同目标。

古特雷斯强调，在共建“一带一路”倡议助力下，国际社会面临“历史性机遇”，打造以韧性和可持续为核心的现代绿色城市、社区、交通和电力系统，并以可持续方式为人们提供服务和就业机会。（完）