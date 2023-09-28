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越南国家主席武文赏出席“灯笼点亮梦想”为主题的儿童中秋晚会

9月27日晚，越南国家主席武文赏出席由胡志明共青团中央与少先队中央委员会举行的以“做好事，与小朋友们共度中秋佳节”的“灯笼点亮梦想”为主题的儿童中秋晚会。
该活动进行了现场直播，并连线河江、老街、河内、海防、广宁、宁平、河静、得乐、林同、同奈、平阳、胡志明市、槟知和坚江等14个省市分会场。

今年是为小朋友们的中秋之旅举办的第十一年，也是胡志明共青团中央与少先队中央委员会举行的“灯笼点亮梦想”活动的第三个年头，希望为家境困难的小朋友们献上一个温馨、欢乐、有意义的中秋佳节。

在活动期间，胡志明共青团中央与少先队中央委员会向全国22个省市的儿童赠送1.2万个灯笼和中秋礼物。

武文赏在活动上向全国的少年儿童致以亲切的问候和美好的祝福。

越南国家主席武文赏出席“灯笼点亮梦想”为主题的儿童中秋晚会 hinh anh 2

文艺表演节目。图自越通社

武文赏欣慰地看到，尽管处境不同，但儿童们一直努力提高学习成绩，取得好成绩，礼貌、团结，互助互爱，家人和睦，关爱社会等。

武文赏希望儿童们努力学习，取得越来越好的成绩。武文赏强调，关爱、教育、保护青少年是党和国家的重大政策。这是对国家可持续发展具有战略意义的重要任务。

在“灯笼点亮梦想”为主题的儿童中秋晚会上，平福省的100名少年儿童（50 名因COVID-19大流行而失去父母的儿童和50名处境困难的儿童）获得国家主席的中秋礼物和助学金。

值此之际，国家主席武文赏向平福省同帅市新春C小学赠送了40台电脑；胡志明共青团中央与少先队中央委员会向该校赠送“阅读、互动和团队活动的空间”工程等。（完）
 

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