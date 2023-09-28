越南国家主席武文赏出席“灯笼点亮梦想”为主题的儿童中秋晚会

该活动进行了现场直播，并连线河江、老街、河内、海防、广宁、宁平、河静、得乐、林同、同奈、平阳、胡志明市、槟知和坚江等14个省市分会场。今年是为小朋友们的中秋之旅举办的第十一年，也是胡志明共青团中央与少先队中央委员会举行的“灯笼点亮梦想”活动的第三个年头，希望为家境困难的小朋友们献上一个温馨、欢乐、有意义的中秋佳节。在活动期间，胡志明共青团中央与少先队中央委员会向全国22个省市的儿童赠送1.2万个灯笼和中秋礼物。武文赏在活动上向全国的少年儿童致以亲切的问候和美好的祝福。武文赏欣慰地看到，尽管处境不同，但儿童们一直努力提高学习成绩，取得好成绩，礼貌、团结，互助互爱，家人和睦，关爱社会等。武文赏希望儿童们努力学习，取得越来越好的成绩。武文赏强调，关爱、教育、保护青少年是党和国家的重大政策。这是对国家可持续发展具有战略意义的重要任务。在“灯笼点亮梦想”为主题的儿童中秋晚会上，平福省的100名少年儿童（50 名因COVID-19大流行而失去父母的儿童和50名处境困难的儿童）获得国家主席的中秋礼物和助学金。值此之际，国家主席武文赏向平福省同帅市新春C小学赠送了40台电脑；胡志明共青团中央与少先队中央委员会向该校赠送“阅读、互动和团队活动的空间”工程等。（完）