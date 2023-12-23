越南国家主席武文赏出席广义省VSIP工业园成立十周年纪念活动

12月23日上午，越南国家主席武文赏出席设在广义省的越南-新加坡工业园（VSIP）成立十周年活纪念活动。这是在越南成立的第五个VSIP工业园。

新加坡驻越南大使查雅·拉特南以及越南多个部委、地方的领导代表出席。

VSIP（广义）工业、城市和服务园区项目（以下简称VSIP（广义）工业园）于2012年获得投资登记证，并于2015年进行增资，面积约660公顷，投资总额约为1.4亿美元。

VSIP（广义）工业园自2013年投入运营以来，已为注册资本总额超过10亿美元的39个项目颁发了投资许可证。其中，来自美国、日本、泰国、比利时、中国、新加坡等国家投资商的FDI项目有34个，覆盖纺织服装、皮革鞋业、汽车配套产业、医疗设备等领域。目前，已有26个项目正式投入运营，为广义省经济社会发展做出了积极贡献。

武文赏主席在活动上发表讲话强调，这次纪念活动是庆祝越新建交50周年和建立战略伙伴关系10周年的2023年里非常有意义的活动，即为两国合作成果增添色彩。与此同时，这一活动标志着广义省长期以来坚持以工业为发展拳头产业的经济结构调整政策的成功。

武文赏主席指出，VSIP（广义）工业园二期有望将成为一个高科技工业园区，比现有的所有VSIP工业园更强劲发展。过去10年，VSIP（广义）工业园已为3万名当地工人提供就业岗位，为许多广义家庭的生活带来了稳定和安心，希望在未来10年，VSIP（广义）高科技工业园工人数量可能会减少，但其收入会更高，在招商引资方面发挥更重要的作用，继续推动广义省经济社会强劲发展。

此外，武文赏主席还强调，投资者的成功就是当地政府和国家管理机构政策执行工作的成功。本着这一精神，武文赏主席要求从中央到地方各级政府和广义省领导更加重视行政审批制度改革的任务，使投资者在广义省乃至越南开展经营投资活动时感到放心并继续扩大投资规模，带来更高的价值。

武文赏主席同时表示，相信在广义省的VSIP工业园以及在越南的所有VSIP工业园将继续取得更大更多成功，从而进一步深化越新战略伙伴关系。

值此机会，广义省向投入VSIP（广义）工业园的注册资本总额为6930万美元的4个新项目颁发了投资许可证。广义省人民委员会还为追加资金总额约1080万美元的2个增资项目颁发了许可证。

活动上，各赞助商向广义省贫困学生颁发了助学金。（完）