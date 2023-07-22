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越南国家主席武文赏会见马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣
武文赏强调，安瓦尔·易卜拉欣此访意义重大，为两国战略伙伴关系注入新动力。
安瓦尔·易卜拉欣强调，越南在东盟发挥重要作用，并重申马来西亚一贯重视并希望加强两国战略伙伴关系。
两国领导人对建交50年来两国关系取得的积极和实质性成果表示满意，特别是在劳务合作、教育培训、旅游、文化和民间交流等领域在新冠病毒大流行后再次充满活力。两国领导人欢迎通过党、国家和政府渠道推动关系发展；加强各级代表团和高层互访；加强国防安全、经贸投资、教育培训、旅游、文化、粮食安全、人文交流等领域合作。马来西亚总理强调了两国社会政治组织和青年领导人之间加强分享经验和交流的重要性；对胡志明主席的一生和事业表示钦佩，希望在马来西亚推广胡志明主席《狱中日记》诗集。
在讨论共同关心的国际和地区问题时，两国领导人高度评价两国在地区和国际论坛上的密切配合；强调维护东盟团结和中心地位的重要性；共同建设强大、有韧性的东盟共同体。国家主席武文赏建议双方继续在地区和国际论坛上相互支持，维护东盟在东海问题上的共同看法，确保全面、认真落实《东海各方行为宣言》（DOC）；根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，推动谈判并制定务实、有效的“东海行为准则”（COC）。
值此之际，武文赏转达了对马来西亚国王和王后适时访问越南的邀请。马来西亚总理表示感谢并强调将向马来西亚国王和王后转达武文赏的访越邀请。（完）