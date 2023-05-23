越南国家主席武文赏会见载誉归来的第32届东运会越南体育代表团

见面会上，武文赏和其他领导人代表党和国家领导向越南田径运动员阮氏莺授予二等劳动勋章，向越南体育代表团在各项目取得优异成绩的其他运动员授予37个三等劳动勋章。

尽管在参加第32届东运会过程中面临许多困难，但越南体育代表团仍取得超出期望的成功。在参加东运会历史上越南体育代表团不以东道国资格以136枚金牌、105枚银牌、118枚铜牌在奖牌榜上位居第一，打破东运会12项纪录并创下4项纪录。

武文赏代表党和国家领导对越南体育代表团所取得的成绩表示祝贺，认为在本次东运会上，体育代表团已展现出高尚、团结的越南精神并创下奇迹，给国际友人留下深刻的印象。



武文赏强调，越南体育代表团运动员们和教练员们所夺得的成绩和光荣，以及努力渡过的困难和挑战已成为每个运动员力争完成其任务，走向更高、更远的目标的动力。

武文赏特别高度评价越南体育代表团女运动员取得的成绩和决心意志，特别是她们排练和竞赛中坚持渡过困难的意志。

武文赏强调，党、国家和人民一直关注国家体育事业，其中包括竞技体育，为运动员拥有训练条件，不断提高成绩创造最好的条件，同时建议各级、各行业，尤其是文化体育旅游部以更远视野来落实好越南体育发展长期战略，特别关注越南优势体育项目，注重发展壮大运动员和教练员队伍，以保持和发展竞技体育。（完）