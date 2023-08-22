越南国家主席武文赏会见老挝最高人民法院院长万通•西潘敦

8月22日下午，越南国家主席武文赏在主席府会见了来越进行工作访问的老挝人民革命党中央书记处书记、老挝最高人民法院院长万通•西潘敦（Viengthong Siphandon）。

武文赏欢迎万通•西潘敦及老挝最高人民法院代表团访问越南并与越南最高人民法院举行了会谈；相信此访将进一步加强两国法院合作关系，同时为促进越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系作出贡献。

万通•西潘敦向武文赏汇报两国最高人民法院的会谈结果时表示，双方讨论了今后合作内容和方向，特别是进一步发挥“越老友好团结年”的成果，继续发扬两国历代领导人精心培育的特殊关系的优良传统。

万通•西潘敦强调，越南最高人民法院的积极支持和配合，是对老挝最高人民法院完成任务的重要鼓舞。

武文赏高度评价越老最高人民法院的会谈结果并强调，越老特殊关系是需要继续维护和发扬共同宝贵财富。因此，两国各机构和地方之间保持代表团互访、互相学习借鉴经验等机制是十分重要的任务。

武文赏同时强调，越南党、国家和人民始终关注老挝经济社会发展情况，并高兴的看到老挝人民在国防安全和经济发展领域取得的全面成果。

武文赏对两国最高人民法院为推动各方面合作付出的努力，特别是两国5个内陆省人民法院签署的合作协议表示欢迎，同时认为，此次合作将有力推动两国法院之间的合作关系向好发展。

武文赏在会见中感谢老挝最高人民法院院长万通•西潘敦转达了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里的问候，并通过万通•西潘敦向通伦·西苏里致以问候，期待早日与通伦·西苏里会晤。（完）