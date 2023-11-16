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越南国家主席武文赏会见美国 – APEC企业联盟领导和众多美国大型企业代表
武文赏强调，越南是一个有吸引力的投资目的地，但仍存在许多困难。越南正在不断努力改善投资环境，为包括美国企业在内的外国企业对越南投资创造更加有利的条件，同时为越南企业和人民带来实惠。
越南始终聆听并理解美国企业在越南投资过程中的关切。这些也是创新和改善越南营商投资环境的关键问题。
武文赏强调，越美两国关系升级为全面战略伙伴关系，是美国企业与越南各地方和企业加强在创新、基础设施发展、医疗保健、研发等美国优势领域合作的良好机会。越南欢迎美国在越南开展有关妇女、儿童、偏远地区居民的方案和项目。
苹果公司、波音、鲍尔亚洲、嘉吉、安达、花旗、华美银行、联邦快递、谷歌、KKR、Mayer Brown、Meta Platforms、微软、穆迪、欧加农、辉瑞、宝洁、保德信金融集团、 Inc.、普华永道、UPS、Visa、沃尔玛、西部数据公司等数十家美国大型企业代表出席活动。图自越通社
武文赏还表示，此次访问旧金山的越南代表团中有多个富有潜力和优势的地方领导，建议美国企业关注在这些地方的投资合作机会。
对于目前两国合作仍存在障碍的部分问题，武文赏建议美国企业声援越南，促进美国政府尽快承认越南的市场经济地位，并建议美方支持越南半导体产业发展，为双方合作计划和项目创造条件。（完）