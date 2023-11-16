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越南国家主席武文赏会见美国 – APEC企业联盟领导和众多美国大型企业代表

据越通社特派记者报道，在出席2023年亚太经合组织（APEC）领导人会议周暨开展双边活动期间，越南国家主席武文赏于当地时间11月15日下午与美国 – APEC企业联盟举行会面。东盟-美国商务理事会(USABC)主席兼首席执行官特德•奥修斯（Ted Osius）以及数十家美国大型企业代表出席活动。 武文赏在会上向美国企业和投资者介绍越南经济发展政策和战略方向，同时强调，多年来美国一直是越南的重要贸易伙伴。美国大型企业对越南的投资项目为双方带来了实实在在的利益。

武文赏强调，越南是一个有吸引力的投资目的地，但仍存在许多困难。越南正在不断努力改善投资环境，为包括美国企业在内的外国企业对越南投资创造更加有利的条件，同时为越南企业和人民带来实惠。

越南始终聆听并理解美国企业在越南投资过程中的关切。这些也是创新和改善越南营商投资环境的关键问题。

越南国家主席武文赏会见美国 – APEC企业联盟领导和众多美国大型企业代表 hinh anh 2

苹果公司、波音、鲍尔亚洲、嘉吉、安达、花旗、华美银行、联邦快递、谷歌、KKR、Mayer Brown、Meta Platforms、微软、穆迪、欧加农、辉瑞、宝洁、保德信金融集团、 Inc.、普华永道、UPS、Visa、沃尔玛、西部数据公司等数十家美国大型企业代表出席活动。图自越通社

武文赏强调，越美两国关系升级为全面战略伙伴关系，是美国企业与越南各地方和企业加强在创新、基础设施发展、医疗保健、研发等美国优势领域合作的良好机会。越南欢迎美国在越南开展有关妇女、儿童、偏远地区居民的方案和项目。

武文赏还表示，此次访问旧金山的越南代表团中有多个富有潜力和优势的地方领导，建议美国企业关注在这些地方的投资合作机会。

对于目前两国合作仍存在障碍的部分问题，武文赏建议美国企业声援越南，促进美国政府尽快承认越南的市场经济地位，并建议美方支持越南半导体产业发展，为双方合作计划和项目创造条件。（完）

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充分挖掘越南至俄罗斯铁路国际联运的潜力

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11月15日，越南驻俄罗斯大使馆在俄罗斯首都莫斯科多功能综合大楼（Incentra）举行“挖掘越南-中国-俄罗斯铁路国际联运潜力”研讨会。研讨会以线上线下相结合的方式举行，设立100个分会场，吸引越中俄三国200名代表参加。
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