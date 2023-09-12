越南国家主席武文赏会见美国总统拜登

武文赏表示，此次访问双方将越美关系升格为全面战略伙伴关系充分体现了越美关系的重要性，符合两国人民的利益，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



武文赏主席重申，越南重视并希望在尊重国际法、联合国宪章，尊重彼此的独立主权、领土完整和政治制度等双方所达成的原则的基础上，推动与美国的关系深入、高效、稳定、可持续发展。

拜登总统重申，美国重视美越关系，支持一个强大、独立、自立自强、繁荣、创新、深度融入国际社会并在东盟和地区中发挥越来越重要的作用的越南。



武文赏建议两国进一步加强政治外交合作， 感谢拜登总统已致函邀请武文赏主席参加于今年11月在美国旧金山举行的亚太经合组织领导人非正式会议。



关于经贸、投资合作，武文赏欢迎美国支持越南在半导体、人工智能和辅助产业等领域上提升可持续生产力。同时，建议美方继续支持越南更深入地参与全球生产链和供应链、投资高科技项目、促进两国商品和服务交往，为支持越南实现到2045年成为高收入发达国家的目标作出贡献。武文赏高度评价双方在教育培训、科技、应对气候变化、能源转换等领域的合作；希望富布赖特大学成为越南乃至地区高质量的培训中心。

武文赏强调，战后重建合作是一项具有深刻人道主义意义的活动，也是有助于弥合和促进两国关系的非常重要的合作事项之一；希望双方继续加强该领域的合作。

拜登对武文赏关于未来两国关系的方向和承诺表示赞同，相信在全面战略伙伴关系框架建立后，越美关系将继续取得更多成就。



两位领导在谈到国际和地区问题时，就维护和平、稳定、合作，确保自由、安全以及航行飞越自由与安全；在国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上以和平方式解决争端，不使用武力或以武力相威胁；支持根据国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》制定有效、具有实质性的《东海行为准则》（COC）等达成共识。



值此机会，国家主席武文赏向美国总统赠送由越南作家协会出版的《一个人、一条路和一段历史：胡志明——致美国的信》一书。



拜登表示，将认真阅读胡志明主席在书中所写的信，从而更加理解两国关系中的那一段历史。



在会见结束后，武文赏设宴招待拜登一行。（完）