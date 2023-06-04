越南国家主席武文赏会见澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯

越南国家主席武文赏6月4日下午在主席府会见了正在对越南进行正式访问的澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯。

武文赏强调，安东尼·阿尔巴尼斯总理此访将为越澳战略伙伴关系注入新动力。

安东尼·阿尔巴尼斯总理对越南的发展表示印象深刻；强调越南始终是澳大利亚在该地区的首要合作伙伴，愿不断发展与越南的合作关系；与此同时，越南将在澳大利亚正在制定的到2040年的东南亚经济战略中占据优先地位。

两国领导人对建交50年来两国关系的强劲发展，给两国人民带来实实在在的利益表示满意，为地区和世界的和平与稳定作出积极贡献。双方同意进一步加强两国政治互信，将其视为今后两国关系发展到新高度的重要基础。双方对两国在政治-外交、国防安全、经贸-投资、教育培训、文化、旅游、体育、劳务、科技、人文交流、地方合作等领域取得的突出成就感到高兴。

安东尼·阿尔巴尼斯总理高兴地宣布，澳大利亚刚刚决定向越南提供1.05亿澳元的援助资金，以促进在应对气候变化和能源转型领域的合作；皇家墨尔本理工大学将在越南增加投资至2.5亿澳元；西悉尼大学将为越南和地区学生提供奖学金。安东尼·阿尔巴尼斯对越南国家航空公司和越捷航空公司刚开通至澳大利亚大城市新直达航线表示欢迎，为促进经济、旅游合作和增加两国人民的交流活动作出贡献。

武文赏建议，澳大利亚为旅澳越南人保持越南语言、传统和文化，为越南学生顺利办理签证和留学创造有利条件；在越南开设更多分校。越南愿为澳大利亚提供工业、农业和服务业的技术人才，并鼓励澳大利亚公民参加越南打工度假计划等。

在讨论地区和国际问题时，双方同意继续在地区和国际论坛上相互支持并密切合作，特别是在联合国、亚太经合组织、东盟和由东盟引领的机制。安东尼·阿尔巴尼斯总理重申了澳大利亚在该地区支持国际法和根据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》以和平方式解决东海争端问题的立场。（完）