新闻
越南国家主席武文赏会见法国驻越南大使尼古拉斯·沃纳里
尼古拉斯·沃纳里大使重申，法国主张在双边以及地区和国际论坛上大力发展与越南各领域的关系。
尼古拉斯·沃纳里大使表示，2023年，两国即将迎来建交50周年（1973年～2023年）和建立战略伙伴关系10周年。他说，法国总统马克龙希望尽早会见国家主席武文赏，共商如何促进两国全面合作关系，尤其是在政治、外交、经贸、投资、教育、保健、能源和应对气候变化等领域的合作。同时，法国愿与越南合作修缮龙边桥等法式文化遗产和建筑工程。
武文赏强调，50年来特别是建立战略伙伴关系近10年来，越法关系取得非常重要的成就；感谢法国向越南提供数百万剂疫苗，帮助越南应对新冠肺炎疫情。
为进一步加强两国关系，武文赏建议双方继续推进两国高层互访与会晤；增进两国各地代表团互访；促进人文交流，进一步深化两国传统友谊。越南欢迎两国企业的合作项目；希望法国尽快批准《欧盟-越南保护投资协定》（EVIPA），充分挖掘双边合作潜力。
在与尼古拉斯·沃纳里大使谈及两国在保护越南各省市具有法国特色的文化、建筑遗产工程的合作时，武文赏希望法方继续关心支持有效开展有关工程项目的修缮工作。
武文赏高度评价法国在东海问题上的立场，希望法国继续支持东盟和越南在东海问题上的原则立场，即维护东海安全、航行和飞越自由与安全，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上，以和平方式解决争端。（完）