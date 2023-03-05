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越南国家主席武文赏会见柬埔寨副首相
柬埔寨王国副首相兼内政大臣韶肯对武文赏获国会选举为越南国家主席表示 祝贺，并转达了柬埔寨国王诺罗敦.西哈莫尼对其的祝贺。
2023年，柬埔寨举办了许多重要活动，包括第7届国会选举、第32届东南亚运动会（SEA Games 32）等。韶肯希望越南支持柬埔寨成功举办上述活动。韶肯建议越南配合筹办边境会议；举行两国新的两座边境口岸落成典礼，推动建设和平、友好、合作、发展的越柬边界线。
武文赏主席为两国在各个领域的合作关系取得积极成果感到高兴。两国成功进行了多次两党两国高层互访。双边贸易额取得积极进展；经济合作和人文交流积极开展。
国家主席高度评价柬埔寨内政部和越南公安部长期以来的有效合作，成为两国关系的亮点；柬埔寨副首相兼内政部长 做出了许多重要贡献，为解决柬埔寨越南人的问题和困难做出了贡献。
武文赏主席对柬埔寨副首相韶肯关于促进边境合作，从而推动建设和平、友好、合作、发展的越柬边界表示赞同。越南愿与柬埔寨分享国会选举、举办第32届东运会等重大活动的举办经验。
值此传统新年即将来临之际，武文赏主席向柬埔寨领导人和人民致以最美好的祝愿，祝愿柬埔寨继续在国家建设和发展中取得更多成就，为推动两国合作关系取得新成就作出贡献。（完）