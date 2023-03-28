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越南国家主席武文赏会见智利前总统
国家主席武文赏表示，双方保持代表团特别是高级代表团互访，对促进两国和两个民族的合作关系具有重要意义。武文赏高度评价米歇尔·巴切莱特作为联合国人权事务高级专员为联合国和国际社会的共同事务所作出的积极贡献。
米歇尔·巴切莱特表示，在此次访问越南期间，智利代表团将访问平阳省和乂安省，意在促进地方间合作和人文交流。
前智利总统米歇尔·巴切莱特强调了越南与智利建交52周年的重要意义，回顾了两国外交关系史上的重要里程碑；分享了其对越南和越南人民的特殊感情； 对越南人民在争取民族独立斗争中顽强拼搏的精神表示钦佩。
关于双边合作的潜力，米歇尔·巴切莱特表示，越南和智利均为联合国人权理事会成员，均加入了 CPTPP 协议。 这是两国加强在多边和双边论坛上的合作关系的重要共同点； 携手实现国际社会和平与发展，特别是应对气候变化的共同目标。
武文赏主席表示，越南人民将米歇尔·巴切莱特此次重访越南视为接待亲人回家。他重申，此次访问将为加强两国人民之间的合作关系做出积极贡献。
武文赏指出，越南与智利虽然相距甚远，但无论是在过去越南人民争取民族独立的斗争时期还是在当今的国家建设和发展事业中，两国始终保持着密切的传统合作关系。双方始终相互支持、密切合作。 武文赏高度赞赏米歇尔·巴切莱特在担任智利总统期间为推动两国关系取得重要成果作出的贡献。
国家主席武文赏表示，近期，两国经贸合作活动持续得到推进，但双方的经贸投资合作成果与双方的潜力不相称。 武文赏希望双方重视采取更多措施促进经济合作，造福两国企业和人民。 同时，两国要加强在多边场合上的交流与合作； 联合举办更多地方间和民间交流活动； 为两国关系但发展作出贡献。（完）