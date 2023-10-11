越南国家主席武文赏会见日本外务大臣上川阳子

越南国家主席武文赏10月10日下午会见了来访的日本外务大臣上川阳子（Kamikawa Yoko）。

武文赏对50年来越日关系迅速、实质性和全面发展表示高兴，并强调，日本是越南在官方发展援助、投资、贸易、劳务、旅游等领域的最重要合作伙伴之一。武文赏强调，两国有着许多共同点，越日友好合作关系的空间将会越来越大。

武文赏建议，双方继续推动两国高层互访，为巩固和增进政治互信作出贡献；重点促进经济、贸易、投资、劳务、官方发展援助、人力资源培训等领域的合作；推进两国地方、文化、旅游、人文、青年一代交流。越南国家主席还建议日本外务大臣关注和促进日本政府为在日本工作和生活的越南人创造便利条件。

日本外务大臣上川阳子对越南经济和越日关系取得突破性发展表示印象深刻，并强调，两国已经具备将关系提升到新水平的条件。上川阳子希望，两国继续深化现有领域合作，同时拓展数字化转型、绿色转型等新领域的合作。

武文赏谈到国际和地区问题时强调，越南愿与日本密切合作，为2023年底举行的东盟—日本峰会取得成功作出贡献。上川阳子强调，越南在日本对地区的外交政策中发挥着重要作用，日本将继续在多边论坛以及双方共同关注的国际和地区问题上与越南保持密切协调。（完）