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越南国家主席武文赏会见日本参议院议长尾辻秀久
日本参议院议长尾辻秀久对越南与日本两国多个领域合作历史悠久并进行了紧密合作给予好评。他表示相信，两国加强全方位协同，深化各领域合作，特别是议会合作在世界面临各种全球性挑战的背景下是完全值得且必要的。
越南国家主席武文赏对两国关系所取得的重大成就表示高兴。具体的是，两国互相信任和相互了解不断加深，为促进更多双方合作计划和项目开展奠定良好基础。在经贸与投资合作方面，日本一向保持越南首要合作伙伴地位。此外，两国民间交流，教育、科学和文化等领域合作硕果累累，为增进两国人民之间的互相了解做出贡献。
越南国家武文赏同时高度评价两国青年开展务实合作并为培育两国友谊与越日深广战略伙伴关系做出贡献。
为了进一步提升双方合作层级与水平，越南国家主席武文赏提议双方加强国家、国会、政府、政党、各行业和地方等层面上的互访和接触。越南希望促进两国议会议员、特别是青年议员之间的交流活动。越南国家主席武文赏表示希望双方推动两国关系在更高层次上持续向前发展。
2023年标志着越日建交50周年，东盟-日本关系建立50周年以及日本-湄公河流域国家关系建立15周年。越南国家主席武文赏高度评价日本在深化与东盟合作方面的贡献，从而为地区和世界的和平、稳定与发展做出积极贡献。（完）