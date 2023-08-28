越南国家主席武文赏会见新加坡总理李显龙

越南国家主席武文赏8月28日在主席府会见了正在对越南进行正式访问的新加坡总理李显龙。

国家主席武文赏欢迎李显龙总理在两国建交50周年（1973年～2023年）和两国建立战略伙伴关系10周年之际对越南进行访问。武文赏强调，此次访问意义重大，为推动两国合作关系迈上新高度注入新活力。

武文赏对新加坡在后疫情时代中经济强劲复苏表示印象深刻；相信新加坡将继续蓬勃发展，早日实现“2030绿色计划 “中的目标，成功建设和谐且日益繁荣的社会。

值此机会，武文赏转达了对新加坡总统哈莉玛·雅各布的问候。

新加坡总理李显龙重申，新加坡一向重视新越关系，愿加强与越南的战略伙伴关系；对两国关系在不久的将来提高到新水平表示欢迎。李显龙强调，新加坡欢迎签署两国经济互联互通框架协议升级版和扩大两国在能源和人力资源领域的合作。他重申，越南是新加坡在地区具有潜力的合作伙伴；同意增进双方在经济治理、城市治理、培养人才和重用人才等方面的经验交流。

两位领导人对50年来两国关系不断走实走深并取得许多积极和实质性成果表示满意，特别是在经济、安全、防务、教育等领域的合作；同意有效落实2023年2月建立的数字经济-绿色经济伙伴关系。

两位领导人欢迎推动两国在政党、国家、政府、国会等渠道的高层互访和接触；有效落实双边合作机制，特别是有关经济互联互通的经济部长级机制；有效提高VSIP区的绩效；加强教育培训合作，增进人文交流特别是两国青年一代之间的交流。

除了继续推进传统领域合作外，两国领导人还同意促进创新、清洁能源、公平能源转型、数字化转型等新兴领域的合作。

在讨论国际和地区问题时，两国领导人一致认为，在世界形势复杂多变的背景下，双方需要努力找出共同点；相互协调支持，致力维护和平稳定、合作发展环境；在东海问题等重大国际和地区问题上坚持东盟团结和共同立场。（完）