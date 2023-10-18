越南国家主席武文赏会见中国全国人大常委会委员长赵乐际

越通社特派记者报道，10月17日下午，应邀赴中国出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的越南国家主席武文赏在北京会见了中共中央政治局常委、十四届全国人大常委会委员长赵乐际。

武文赏表示，此访目的除了出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛之外，还致力于将越共中央总书记阮富仲2022年10月底访问中国期间两党两国最高领导人所达成的高层共识进一步具体化。

赵乐际对武文赏在上任越南国家主席之后首次访问中国表示热烈欢迎，同时向越南国会主席王廷惠提出访问中国邀请。

两位领导强调，越中关系历史悠久，是两国的无价之宝，应不断巩固与加强两国关系。

武文赏强调，越南党和国家一向把发展与中国党、政府和人民的关系视为战略性的选择，并置于越南对外政策中的头等优先地位。赵乐际强调，中国党、政府和人民一向重视发展与越南的友好关系，越南是中国周边外交政策中的优先方向。

武文赏建议双方进一步加强各级代表团互访与接触，进一步巩固双边互信、促进两国各领域关系发展，尤其是推动两国贸易关系平衡和可持续发展；建议中方增加从越南进口商品，特别是农产品；促进投资合作和多式联运发展，同时增进人文交流与旅游合作，满足两国人民的共同愿望。

关于两国立法机构合作，武文赏建议越南国会和中国人大扩大交流与合作，分享立法、监督、反腐败、社会主义法治国家建设等领域的经验，在建立有利于两国关系的法律法规、督促两国落实双方合作协议方面发挥更大作用。

赵乐际建议双方加强交流，增进友谊，厚植两国立法机构之间的合作，在多边议会论坛上保持密切协调与配合。

对于海上问题，双方一致同意落实好两国高层共识，妥善管控和处理分歧，为维护地区和平稳定作出贡献。武文赏建议双方尊重彼此的正当合法利益，遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，不让海上问题影响到两国关系和两国人民之间的情感。（完）