越南国家主席武文赏会见中共中央总书记、国家主席习近平

越通社特派记者报道，正在中国出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的越南国家主席武文赏10月20日上午会见了中共中央总书记、国家主席习近平。

两国领导人在友好、信任、开放的气氛中相互通报了各自党和国家的情况，并强调了越中关系在彼此外交总体政策中的重要地位。武文赏祝贺中国在中国共产党第二十次全国代表大会以来所取得的巨大成就，并强调，越南党、国家和人民始终把巩固和发展越中关系作为越南外交政策的战略选择和首要任务。

习近平强调，中越都在推进各自的社会主义现代化事业，都把中越关系作为各自对外政策的优先方向，都把对方发展视为自身发展机遇。习近平表示，中国高度评价越共中央总书记阮富仲造访友谊口岸并植下友谊树，充分体现了越南党、国家对中越关系的高度重视。

武文赏建议双方不断丰富新形势下越中全面战略合作伙伴关系的内涵，加强各级代表团互访与接触，大力促进务实合作，为越南货物，尤其是农产品扩大销售渠道，配合处理两国若干合作项目中的障碍。

武文赏建议双方努力促进两国关系继续向前发展，加大宣传力度，促进民间交流活动等。同时建议，双方应努力有效管控和妥当处理海上分歧，互相尊重对方正当、合法利益，同相关国家合作，把东海建设成为和平、友谊、合作与发展的海域。

习近平对武文赏所提出的合作建议予以高度评价，并就促进高层及各级代表团互访，进一步增进双方了解，巩固政治互信达成共识。习近平强调，中方愿继续扩大进口越南优质产品，并建议，双方加快推动共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”对接，重点推进互联互通等战略领域合作，加强电子商务等新兴领域合作。两国领导共同强调，要继续拉近两国民间、地方特别是年轻一代的友好感情，让两国传统友谊世代相传。

两国领导人还就双方共同关心的国际和地区问题交换了意见，同意共同努力促进地区和世界的和平、合作与发展。（完）