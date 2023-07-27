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越南国家主席武文赏与意大利总统塞尔焦共同举行记者会
记者会上，意大利总统塞尔焦·马塔雷拉表示，当天将向越南国家主席武文赏转交意大利议会批准《越南欧盟投资保护协定》（EVIPA）的文件。越南国家主席武文赏对意大利议会恰逢他对意大利进行国事访问期间批准了EVIPA表示感谢，并相信EVIPA的批准将为越意两国企业和人民带来利益，有助于促进今后两国双边贸易投资合作。
意大利总统塞尔焦·马塔雷拉介绍会谈结果时表示，双方讨论了许多重要内容，并对两国合作关系取得的成就表示认可。双方同意维持和扩大两国全方位关系，特别是各级代表团互访。
意大利总统塞尔焦·马塔雷拉高兴表示，双方同意推动两国文化合作，在河内设立意大利文化中心，以便与越南开展科学文化研究交流。 此外，两国还就4.0技术和可再生能源等领域的合作交换了意见。
双方就越南与欧盟的合作关系展开讨论。双方同意继续在国际论坛上合作，并在应对气候变化方面保持密切合作。此外，两位领导人还就俄乌冲突交换了看法。
越南国家主席武文赏对塞尔焦·马塔雷拉的重视和热情接待表示感谢。他强调，越南在外交路线中高度重视与意大利友好、多方面合作关系。
越南国家主席武文赏认为，回顾过去50年的关系，自从越南和意大利建交以及落实战略合作伙伴关系框架10年来，两国在各领域的合作关系都取得了非常重要的成果。
越南国家主席武文赏表示，双方一致认为，越意两国有很大的合作空间和潜力。除传统领域外，今后，两国将继续扩大在政治、外交、贸易、投资、教育培训、科技、文化、民间交流等领域的合作。
越南国家主席武文赏谈到地区与国际问题时强调，越南坚持奉行独立、自主、多元化与多方化的外交路线。越南愿意成为国际社会的朋友、信赖伙伴和负责任成员。他说：“作为一个和好、热爱和平的民族，我们绝对不希望看到这里或其他地方有流血事件发生，和平始终是越南人民的愿望。我相信，这也是全世界人民的愿望”。
关于越南、欧盟与东盟之间的合作，越南国家主席武文赏强调，越南将支持并尽一切努力推动意大利与东盟关系日益向前发展。（完）
意大利总统塞尔焦·马塔雷拉介绍会谈结果时表示，双方讨论了许多重要内容，并对两国合作关系取得的成就表示认可。双方同意维持和扩大两国全方位关系，特别是各级代表团互访。
意大利总统塞尔焦·马塔雷拉高兴表示，双方同意推动两国文化合作，在河内设立意大利文化中心，以便与越南开展科学文化研究交流。 此外，两国还就4.0技术和可再生能源等领域的合作交换了意见。
双方就越南与欧盟的合作关系展开讨论。双方同意继续在国际论坛上合作，并在应对气候变化方面保持密切合作。此外，两位领导人还就俄乌冲突交换了看法。
越南国家主席武文赏对塞尔焦·马塔雷拉的重视和热情接待表示感谢。他强调，越南在外交路线中高度重视与意大利友好、多方面合作关系。
越南国家主席武文赏认为，回顾过去50年的关系，自从越南和意大利建交以及落实战略合作伙伴关系框架10年来，两国在各领域的合作关系都取得了非常重要的成果。
越南国家主席武文赏表示，双方一致认为，越意两国有很大的合作空间和潜力。除传统领域外，今后，两国将继续扩大在政治、外交、贸易、投资、教育培训、科技、文化、民间交流等领域的合作。
越南国家主席武文赏谈到地区与国际问题时强调，越南坚持奉行独立、自主、多元化与多方化的外交路线。越南愿意成为国际社会的朋友、信赖伙伴和负责任成员。他说：“作为一个和好、热爱和平的民族，我们绝对不希望看到这里或其他地方有流血事件发生，和平始终是越南人民的愿望。我相信，这也是全世界人民的愿望”。
关于越南、欧盟与东盟之间的合作，越南国家主席武文赏强调，越南将支持并尽一切努力推动意大利与东盟关系日益向前发展。（完）