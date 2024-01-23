新闻
越南国家主席武文赏与德国总统施泰因迈尔举行会谈
施泰因迈尔对越南经济社会活跃发展表示印象深刻，强调近50年来，两国之间的密切关系和互相信任不断得到巩固和发展，强调希望进一步加强与越南在多领域，尤其是在贸易投资、能源转型、劳务、职业技能培训、合作发展等领域的合作关系，保持密切配合，为地区乃至全球和平和合作问题做出贡献。
武文赏强调，在越南独立、自主、多边化和多样化对外关系中，越南始终重视和优先发展对德关系。趁此机会，武文赏感谢德国国家、政府和人民已向越南新冠肺炎疫情防控工作提供援助和支持，充分体现两国之间的团结和友谊，为越南战胜疫情，尽早开放国界，推动经济社会复苏和发展做出贡献。
在互相信任和互相了解的气氛中，两位领导已就进一步深化越德战略伙伴关系的各大方向和措施交换意见，阐述对共同关心的国际和地区问题的立场。
两位领导近50年来，特别是在两国建立战略伙伴关系后，越德两国关系呈现蓬勃发展势头感到满意 。两国之间的政治互信日益得到巩固，各级代表团，尤其是高层互访频繁，在各多边场合保持紧密配合。多年来，德国一直是越南在欧洲头等经济伙伴，目前越南是德国在东南亚地区的最大贸易伙伴之一。2023年，双边贸易额达约120亿美元，在10年内增长了近2倍。在对越南投资的欧盟国家中，德国是越南第四大投资来源国。
两位领导高兴地看到两国在教育培训领域的合作取得许多积极成果，尤其是越德大学——两国关系的象征项目正有效运行。施泰因迈尔表示希望双方继续保持紧密配合，让越德大学成功发展，吸引更多越南大学生。武文赏建议德国继续援助越南培育高素质人力资源等。
在经济领域，双方一致同意全面和有效实施越欧自贸协定，为两国优势产品互相进军彼此市场创造便利条件，希望大力推进与越南的经济合作，尤其是投资合作。武文赏建议德国尽早完毕批准越欧投资保护协定的程序，推动欧洲委员会尽早解除对越南水产品的IUU黄牌警告。
武文赏感谢德国30多年来在合作发展领域向越南提供支持，为越南经济社会发展做出积极贡献，建议德国继续在能源、环境和职业技能培训等领域向越南提供官方发展援助。在应对气候变化方面，施泰因迈尔强调，德国愿向越南提供技术、专家和金融等方面的援助，旨在实施越南在COP26提出的2050净零排放的承诺。
双方一致同意加强在国防安全、科技、司法、农业等领域的合作，推进文化交流，从而增进两国人民之间的互相了解和友谊，切实庆祝2025年两国建立外交关系50周年。
武文赏表示希望德国继续关注为旅德越南人社群稳定生活，继续成为两国友好关系的桥梁等创造便利条件。
在国际层面上，两国一致同意在东盟-德国、东盟-欧盟、联合国等多边合作框架保持配合和互相给予支持。东海问题上，两位领导重申了维持东海和平、稳定、航行与飞越自由和安全，基于国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）以和平方式解决争端等的重要性，支持东盟与中国之间务实和有效的《东海行为准则》（COC）的磋商进程。
会谈后，武文赏和施泰因迈尔共同见证了越南劳动荣军与社会部与德国劳工与社会部关于移民劳动的合作协议的签署。（完）