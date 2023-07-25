越南国家主席武文赏与奥地利总统范德贝伦会谈后共见记者

范德贝伦表示，会谈中双方共同讨论了推动两国各领域全面合作的主要措施和方向。越南是奥地利在东盟乃至亚洲的重要贸易伙伴。目前在越南奥地利企业有数十家，投资总额约5亿欧元。双方合作潜力有待挖掘。



范德贝伦总统强调，越南是欧盟的重要伙伴。《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）生效后，为促进越南与欧盟、特别是越南与奥地利之间的经贸合作发挥了积极作用。此外，越南与欧盟在应对气候变化、环境保护、人权对话等领域开展合作。双方在多边国际论坛上保持配合，在遵循国际法原则，推动多边合作、解决冲突方面有着共同利益。

越南国家主席武文赏与奥地利总统亚历山大·范德贝伦在会谈后会见了记者 图自越通社

武文赏表示，自建交50多年来，越奥传统友谊和多方面合作关系发展良好且充满活力。两国保持高层互访机制，在地区和国际论坛上密切协调和相互支持。



在经济合作方面，奥地利一直跻身越南在欧洲的十大出口市场之列。越南是奥地利在东南亚的重要贸易伙伴。两国在文化、教育、科技等领域合作关系不断向前发展，成效显著。 武文赏表示，自建交50多年来，越奥传统友谊和多方面合作关系发展良好且充满活力。两国保持高层互访机制，在地区和国际论坛上密切协调和相互支持。在经济合作方面，奥地利一直跻身越南在欧洲的十大出口市场之列。越南是奥地利在东南亚的重要贸易伙伴。两国在文化、教育、科技等领域合作关系不断向前发展，成效显著。

记者会场景 图自越通社

武文赏表示，相信此次奥地利之行将为越奥关系注入新动力，增进双方相互了解和信任，为两国关系强劲发展奠定基础。



武文赏指出，双方对促进越奥各领域合作关系的措施达成了一致共识。



谈到地区和国际问题，武文赏强调，越南坚定不移奉行独立、自主、多样化和多边化的外交政策。越南希望成为各国的朋友和可靠伙伴，成为国际社会担当的一员。“我们都希望能够在尊重《联合国宪章》和国际法基础上，解决地区和世界上的所有冲突”，武文赏强调。 武文赏表示，相信此次奥地利之行将为越奥关系注入新动力，增进双方相互了解和信任，为两国关系强劲发展奠定基础。武文赏指出，双方对促进越奥各领域合作关系的措施达成了一致共识。谈到地区和国际问题，武文赏强调，越南坚定不移奉行独立、自主、多样化和多边化的外交政策。越南希望成为各国的朋友和可靠伙伴，成为国际社会担当的一员。“我们都希望能够在尊重《联合国宪章》和国际法基础上，解决地区和世界上的所有冲突”，武文赏强调。