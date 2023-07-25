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越南国家主席武文赏与奥地利总统范德贝伦会谈后共见记者
范德贝伦表示，会谈中双方共同讨论了推动两国各领域全面合作的主要措施和方向。越南是奥地利在东盟乃至亚洲的重要贸易伙伴。目前在越南奥地利企业有数十家，投资总额约5亿欧元。双方合作潜力有待挖掘。
范德贝伦总统强调，越南是欧盟的重要伙伴。《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）生效后，为促进越南与欧盟、特别是越南与奥地利之间的经贸合作发挥了积极作用。此外，越南与欧盟在应对气候变化、环境保护、人权对话等领域开展合作。双方在多边国际论坛上保持配合，在遵循国际法原则，推动多边合作、解决冲突方面有着共同利益。
范德贝伦总统强调，越南是欧盟的重要伙伴。《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）生效后，为促进越南与欧盟、特别是越南与奥地利之间的经贸合作发挥了积极作用。此外，越南与欧盟在应对气候变化、环境保护、人权对话等领域开展合作。双方在多边国际论坛上保持配合，在遵循国际法原则，推动多边合作、解决冲突方面有着共同利益。
武文赏表示，自建交50多年来，越奥传统友谊和多方面合作关系发展良好且充满活力。两国保持高层互访机制，在地区和国际论坛上密切协调和相互支持。
在经济合作方面，奥地利一直跻身越南在欧洲的十大出口市场之列。越南是奥地利在东南亚的重要贸易伙伴。两国在文化、教育、科技等领域合作关系不断向前发展，成效显著。
武文赏表示，相信此次奥地利之行将为越奥关系注入新动力，增进双方相互了解和信任，为两国关系强劲发展奠定基础。
武文赏指出，双方对促进越奥各领域合作关系的措施达成了一致共识。
谈到地区和国际问题，武文赏强调，越南坚定不移奉行独立、自主、多样化和多边化的外交政策。越南希望成为各国的朋友和可靠伙伴，成为国际社会担当的一员。“我们都希望能够在尊重《联合国宪章》和国际法基础上，解决地区和世界上的所有冲突”，武文赏强调。
有关俄罗斯-乌克兰问题，两位领导表示，双方一致支持在尊重联合国宪章和国际法的基础上以和平方式解决冲突。（完）