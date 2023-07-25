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越南国家主席武文赏与奥地利总统范德贝伦举行会谈

越通社特派记者报道，在应奥地利总统范德贝伦邀请对奥地利进行访问期间，7月24日上午，越南国家主席武文赏与奥地利总统范德贝伦在奥地利首都维也纳霍夫堡皇宫举行正式欢迎仪式结束后进行了会谈。

范德贝伦总统重申，奥地利重视与越南的多方面传统友好合作关系，视越南为其在亚太地区外交政策特别是贸易和投资政策的重要伙伴，希望进一步加强两国在经济、教育、文化等领域的关系。

国家主席武文赏强调，越南一向重视并愿意加强与奥地利的多方面友好合作关系；相信此访将有助于增进两国政治互信，为大力推进越奥在新形势下的合作关系发展注入新动力，造福两国人民，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。 

在谈到双边关系时，武文赏和范德贝伦对两国半个多世纪以来在政治外交、贸易投资、发展合作、文化、教育培训、职业培训、科技、民间交流等多个领域的合作取得实质性进展表示满意。

为增进政治互信，挖掘两国巨大合作潜力，两国领导人同意加强各级别特别是高层互访，有效落实现有合作机制，研究建立符合新形势的新合作机制。

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越南国家主席武文赏与奥地利总统范德贝伦共同见证越南外交部与奥地利外交部谅解备忘录的签署。图自越通社

对于经济合作，两国领导人对两国经贸投资关系的进展给予了积极评价。2022年双边贸易额达到27.9亿美元。许多奥地利大型企业在越南投资。武文赏建议，双方继续密切配合，有效利用《越欧自由贸易协定》（EVFTA）带来的机会，为两国优势产品打入对方市场创造有利条件。奥地利鼓励奥地利企业在越南投资汽车生产、铁路、医疗设备、制药等配套产业。奥总统强调，越南是奥地利在东南亚最大的合作伙伴，希望双方重视改善双边贸易平衡。

武文赏建议奥地利尽早批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）；建议奥地利支持和推动欧盟委员会取消对越南水产品的黄牌警告。武文赏提议奥方将越南列入官方发展援助（ODA）优惠国家名单，并给予更优惠的贷款政策。
              
此外，双方一致同意推进教育培训、文化艺术、体育和民间交流合作。

武文赏表示，越南愿为奥地利加强与东南亚的关系搭建桥梁；建议奥地利当好越南加强与欧盟关系的纽带。两国领导人同意继续在地区和国际论坛特别是联合国、东盟-欧盟合作框架内密切合作，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。关于东海问题，两国领导人重申东海和平、稳定、安全和航行自由的重要性，支持国际法和1982年《联合国海洋法公约》。

武文赏随后邀请范德贝伦和夫人对越南进行访问，范德贝伦高兴地接受了邀请。

会谈后，双方共同见证了越南外交部与奥地利外交部的谅解备忘录。（完）

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