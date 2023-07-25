越南国家主席武文赏与奥地利总统范德贝伦举行会谈

范德贝伦总统重申，奥地利重视与越南的多方面传统友好合作关系，视越南为其在亚太地区外交政策特别是贸易和投资政策的重要伙伴，希望进一步加强两国在经济、教育、文化等领域的关系。



国家主席武文赏强调，越南一向重视并愿意加强与奥地利的多方面友好合作关系；相信此访将有助于增进两国政治互信，为大力推进越奥在新形势下的合作关系发展注入新动力，造福两国人民，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。

在谈到双边关系时，武文赏和范德贝伦对两国半个多世纪以来在政治外交、贸易投资、发展合作、文化、教育培训、职业培训、科技、民间交流等多个领域的合作取得实质性进展表示满意。



为增进政治互信，挖掘两国巨大合作潜力，两国领导人同意加强各级别特别是高层互访，有效落实现有合作机制，研究建立符合新形势的新合作机制。

对于经济合作，两国领导人对两国经贸投资关系的进展给予了积极评价。2022年双边贸易额达到27.9亿美元。许多奥地利大型企业在越南投资。武文赏建议，双方继续密切配合，有效利用《越欧自由贸易协定》（EVFTA）带来的机会，为两国优势产品打入对方市场创造有利条件。奥地利鼓励奥地利企业在越南投资汽车生产、铁路、医疗设备、制药等配套产业。奥总统强调，越南是奥地利在东南亚最大的合作伙伴，希望双方重视改善双边贸易平衡。

武文赏建议奥地利尽早批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）；建议奥地利支持和推动欧盟委员会取消对越南水产品的黄牌警告。武文赏提议奥方将越南列入官方发展援助（ODA）优惠国家名单，并给予更优惠的贷款政策。



此外，双方一致同意推进教育培训、文化艺术、体育和民间交流合作。

武文赏表示，越南愿为奥地利加强与东南亚的关系搭建桥梁；建议奥地利当好越南加强与欧盟关系的纽带。两国领导人同意继续在地区和国际论坛特别是联合国、东盟-欧盟合作框架内密切合作，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。关于东海问题，两国领导人重申东海和平、稳定、安全和航行自由的重要性，支持国际法和1982年《联合国海洋法公约》。

武文赏随后邀请范德贝伦和夫人对越南进行访问，范德贝伦高兴地接受了邀请。

会谈后，双方共同见证了越南外交部与奥地利外交部的谅解备忘录。（完）