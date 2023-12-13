越南国家主席武文赏与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈

12月13日，越南国家主席武文赏在主席府同中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈。

武文赏主席欢迎习近平总书记、国家主席和夫人彭丽媛及中国党和国家高级代表团对越南进行国事访问；相信继阮富仲总书记在中国共产党第二十次全国代表大会后对中国进行历史性访问之后，习近平同志这次对越南的访问将推动两党两国关系进入新的发展阶段。

习近平总书记、国家主席对阮富仲总书记、武文赏主席和越南党、国家各位领导人及越南人民对中国党和国家高级代表团充满“同志加兄弟”情谊的精心组织和周密安排表示感谢。

两国领导人祝贺各自党和国家在社会主义建设事业中取得的伟大成就。武文赏主席强调，越南党、国家和人民始终铭记中国党、国家和人民对越南民族解放事业和国家发展事业所提供的巨大帮助；强调发展对华关系始终是越南外交政策的战略选择和重中之重。习近平总书记、国家主席高度评价越南对中越关系的重视，并强调，中方始终视越南为其周边外交的优先方向。

两国领导人强调了阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席之间的会谈结果，尤其是双方达成了许多重要共识，确定越中关系新定位六大合作支柱。武文赏主席建议双方在国家建设和发展方面加强经验交流；推动各领域特别是贸易和投资务实合作更加健康有效发展；加强交通互联互通；扩大农业、环境、科技、卫生等领域的合作。武文赏主席还建议双方加强民间交流，联合举办文化交流活动，加大越中友谊的宣传力度等。

习近平总书记、国家主席建议双方继续夯实政治基础，深化务实合作，促进经济复苏和发展；强调双方开放潜力领域合作并提议推进两国经济战略对接，有效开展“一带一路”同“两廊一圈”对接合作的方案，构建稳定的区域供应链和产业链，加强国有企业合作，扩大双边贸易中本币支付。习近平总书记、国家主席强调，中方愿进口更多越南商品特别是优质农产品，鼓励对越投资的中国企业加大科技含量高项目的投资力度。

两国领导人还就海上问题交换了看法，一致同意共同维护海上和平稳定。武文赏主席建议双方坚持通过符合国际法和高层共识的和平方式，设身处地为对方着想，管控好并妥善解决分歧；继续与东盟密切配合，全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），推动建立符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的有效、实质性的《东海行为准则》（COC）。

会谈后，武文赏主席和夫人为习近平总书记、国家主席和夫人及中国高级代表团举行欢迎午宴。（完）