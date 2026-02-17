越南国家主席梁强2026丙午年新春贺词

值此2026丙午年春节之际，正值新旧交替、辞旧迎新的神圣除夕时刻，越南国家主席梁强代表党和国家领导人向全国人民、全体同志、战士们以及海外的所有越南侨胞致以最诚挚的新年祝福。

越通社谨向读者介绍国家主席的2026丙午年春节贺词。

亲爱的全国同胞、同志、战士们以及海外的越南同胞们，

丙午新春已至。在这辞旧迎新的神圣时刻，我谨向全国同胞、同志们、战士们以及旅居海外的同胞们致以最亲切的问候，祝愿大家新春安康、健壮、幸福。我也谨向各国人民和国际友人致以新春最美好的祝愿，祝愿新的一年里世界和平、幸福与共同发展。

2025乙巳年，我国走过了一段铭刻着许多重大且具有特殊意义事件的历程，取得了令世人自豪的显著成就。与此同时，过去的一年我国也经历了重重困难与挑战。世界和地区形势瞬息万变、复杂难料，加之十分严重的自然灾害造成了巨大损失，给我国同胞留下了许多伤痛与悲泣。

凭着坚强定力、自力自强的意志，全党、全军和全国人民团结一心、众志成城，发挥全民族的力量并借助国际友人的支持，我们已圆满完成既定的各项主要目标，并留下许多显著印记：独立、主权、统一和领土完整得到捍卫，和平环境得以保持；经济增长位居世界前列，正式进入中等偏上收入国家行列；民生得到保障；政治社会局势稳定；国防安全得到巩固与加强；对外工作与国际融入进程不断推进，越南在国际舞台上的地位和威望持续提升；为国家迈向新发展纪元奠定了重要基础。

迈入2026丙午新年——这是贯彻落实越共第十四次全国代表大会决议的开局之年。秉持炽热的爱国传统、团结精神、坚强意志和奋发向上的强烈愿望，全党、全民、全军将继续团结一心、同心协力，抓住一切机遇与契机，克服一切困难与挑战，充分弘扬自信、自主、自立、自强的精神和民族自豪感，不断推进创新创造，果断行动，成功实现建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南的目标。

在这辞旧迎新、万家团圆人人欢喜迎新春的氛围中，我再次祝愿全国人民、全体同志、战士们和海外越南同胞们在新的一年里取得新胜利、新成功，我国民族和人民日益繁荣昌盛，过上富足、自由、幸福的生活。（完）