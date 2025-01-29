越南国家主席梁强2025乙巳年春节的新年贺词

越通社谨向读者介绍国家主席的2025乙巳年春节贺词。

亲爱的全国同胞、同志、战士们以及海外的越南同胞们：

新的一年——乙巳年新春已经到来，带来了喜悦、希望和美好的梦想。在这一神圣的时刻，我谨代表党和国家领导人，向全国人民、全体同志、战士们及海外的越南同胞们致以最美好的新春祝福。我也诚挚地向世界各国的朋友和人民致以和平、幸福、友好和发展的新春祝愿。

在过去的一年里，我们经历了风风雨雨，但也是硕果累累且值得骄傲的一年。在困难和挑战中，我们民族的团结精神、民族爱、同胞情和奋发图强意志都得到充分激发。全党、全军和全国人民努力奋斗，完成并超额完成15个经济社会发展目标中的15项指标，经济增长速度位居世界前茅；人民物质生活和精神生活不断改善和提高；政治社会稳定，防务安全得到加强，对外交往活动广泛开展，赢得了国际社会高度评价和重视。每一位越南公民，无论在国内还是海外，从工人、农民、商人、知识分子到边疆、海岛的战士，都可以为自己为祖国共同事业作出的贡献而感到自豪。

2025年将是具有诸多重要历史事件的一年，是 “加速、突围”之年，为我们国家步入奋发图强、繁荣昌盛的新纪元奠定基础。党心民心相通，共同追求振兴民族的目标。尽管我们仍面临许多困难和挑战，但越南必将砥砺前行，我们民族奋发图强的梦想和美好的未来是不可阻挡的。全党、全民、全军愿继续团结一致，齐心协力，发扬自力更生、自信自强、民族自豪的精神，把握一切机遇，战胜一切困难险阻，实现突破性发展，建设一个富强、民主、公正、文明的越南；让每位公民过上温饱、自由、幸福的生活；为地区和世界的和平、稳定与发展作出更大的贡献。

在这辞旧迎新、万家团圆人人欢喜迎新春的氛围中，我再次祝愿全国人民、全体同志、战士们和海外越南同胞们在新的一年里身体健康、繁荣昌盛。祝愿新的一年取得新的胜利！(完)