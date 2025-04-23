越南国家主席梁强：越南外交在历史各阶段中持续发挥和平建设作用

4月23日上午，越南外交部在河内举办题为“国家统一50周年：外交在历史与现实中的和平建设作用”的国际研讨会。越南国家主席梁强出席并发表指导性讲话。



梁强指出，1975年4月30日的胜利是越南民族历史上具有重大意义的事件。尽管半个世纪已经过去，但这场胜利对越南外交在和平建设、国家保卫与发展事业中的历史意义与深刻教训依然具有现实价值，展现出强烈的民族性与时代性。



梁强指出，越南外交的和平建设作用贯穿于历史各个阶段，从民族解放、国家统一斗争到和平时期的国家建设与发展。在此过程中，越南外交争取到社会主义国家和世界进步人民的巨大物质与精神支持，形成前所未有支持越南人民正义斗争的国际运动。



外交与军事、政治密切配合，开创“边打边谈”的格局，逐步赢得胜利，为实现南方解放、国家统一奠定基础。



梁强指出，革新开放40年后，越南外交为国家的历史性发展作出了重要贡献。从一个饱经战火、经济落后的国家，越南如今已跃居全球第35大经济体，对外贸易规模跻身世界前20强。从昔日受封锁孤立的处境，到如今与194个国家建立外交关系，其中与34个国家建立了全面战略伙伴或更高层级的合作关系。

梁强重申，半个世纪以来的民族独立、统一、国家建设和保卫事业为越南外交留下许多宝贵经验，包括：灵活运用胡志明外交思想和风格；高举独立自主、自力更生精神旗帜；将民族力量与时代力量相结合；坚持“以不变应万变”的方针，在坚持民族独立与社会主义战略目标的同时，灵活运用策略。另一个教训是，重视对外与国防、安全、经济及其他关键领域之间的协调配合；发挥海外越南人作为民族不可分割组成部分的作用。



梁强表示，在当今风云变幻的国际形势下，越南深刻认识到国家未来与命运同地区和全球的和平、稳定、合作与发展密切相关。他重申，迈入繁荣发展的新时代，越南坚持独立自主、和平友好、合作与发展的外交路线，坚持多边化、多样化外交政策，持续奉行“四不”国防政策，积极主动为全球政治、经济与人类文明发展作出贡献。





梁强希望，本次研讨会将有助于回顾与澄清越南外交在民族解放、国家统一与发展事业中的关键因素、经验教训与突出贡献，同时为越南在国际社会中共同维护地区与全球持久和平探索出切实可行的新路径。

梁强说，纪念南方解放、祖国统一50周年不仅是越南民族历史上极为重要的政治事件，也是全球进步人民一场具有深远意义的共同胜利，彰显了和平、独立、自由与幸福的共同愿望。即使岁月流逝，但“越南故事”的时代意义与现实价值依旧熠熠生辉，传播追求持久和平、对话、治愈战争创伤、民族和解与重建发展的美好价值。





研讨会上，来自国内外的专家、历史见证人和学者就越共中央在1975年春季胜利中的领导作用；外交在结束战争、恢复和平和实现统一过程中的贡献； 1975年春季总进攻中军事斗争与外交的协调联动；抗美战争时期外交经验对当前外交工作的借鉴意义；以及外交在新时代推动国家和平、稳定、发展的先锋作用等多个方面进行了深入探讨。



与会代表提出了诸多有价值的思考与建议，重申了越南外交在国家统一事业中的巨大贡献，并分享了维护与促进和平、解决冲突方面的国际经验与实践。（完）