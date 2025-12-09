越南国家主席梁强：第七军区发扬“无限忠诚、主动创新、自强不息、团结必胜”的优良传统

12月9日，第七军区党委、司令部在胡志明市隆重举行第七军区武装力量传统日80周年（1945年12月10日-2025年12月10日）纪念典礼暨人民武装力量英雄称号颁授仪式。



越南国家主席、国防安全委员会主席、武装力量统帅梁强出席纪念典礼并发表重要讲话。



出席典礼的还有党和国家领导人、原领导人、中央与地方各部委领导、越南英雄母亲、人民武装力量英雄代表、第七军区官兵代表以及柬埔寨皇家军队代表。



梁强检阅仪仗队。图自越通社

梁强代表党和国家领导，高度评价并热烈祝贺第七军区武装力量八十年来为党与民族的革命事业作出的卓越贡献。



梁强指出，未来国际形势依然错综复杂，国内虽取得重大成就，但仍面临诸多困难和挑战。第七军区作为战略要地，是发展活力充沛、多方面引领全国的先行区，同时也是敌对势力集中破坏的重点区域。



为此，梁强要求该军区党委和司令部坚持党、中央军委和国防部的全面直接领导，深入贯彻落实胡志明军事思想及党的军事、国防与对外路线，特别是新形势下保卫国家战略；有效组织实施越共十四大、军队党委十二大及军区党委2025-2030任期决议。



梁强指出，第七军区需精准研判形势，及时向中央军委和国防部建言献策，周密部署，未雨绸缪，牢牢捍卫祖国独立、主权、国家统一和领土领海完整贡献力量，维护和平稳定的发展环境。要聚焦建设革命化、正规化、精锐化、现代化的武装力量，提升综合实力与作战水平；严格执行战备制度，严密管控空域、海域、边境及网络空间等关键领域。



梁强代表党和国家领导，向第七军区武装力量授予“人民武装力量英雄”称号。图自越通社

与此同时，不断提升训练质量，推动国防军事领域科技创新与数字化转型；密切配合地方党政机构，有效落实国防军事任务，妥善应对基层政治安全与非传统安全威胁。同时，在新形势下更好发挥工作队职能，主动挫败敌对势力"和平演变"阴谋，维护社会治安秩序，为地方经济社会发展营造有利环境。



梁强强调，第七军区应充分保障各项任务的后勤技术装备，发扬“无限忠诚、主动创新、自强不息、团结必胜”的优良传统，着力建设强大的军队党组织。



在纪念典礼上，梁强代表党和国家领导，向第七军区武装力量授予“人民武装力量英雄”称号，以表彰其在军事训练、战备建设、人民军队建设、巩固国防事业中作出的卓越贡献。



此前，梁强与各位代表在第七军区园区内的胡伯伯塑像敬献鲜花，种植纪念树。（完）