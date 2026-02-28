越南国家主席梁强：国家主席办公厅加强参谋工作，服务国家领导人的活动

2月27日下午，国家主席梁强在主席府主持召开与主席办公厅的例行工作会议，评估近期任务落实情况，部署下一阶段工作方向。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春出席会议。



主席办公厅领导代表在会上报告称，2026年2月恰逢丙午年春节，工作量大，多项活动在节前、节中及节后密集展开。在国家主席和副主席的直接领导和指导下，办公厅领导已深刻领会并认真组织实施所交付的任务；主动制定计划，同步开展参谋、综合工作，服务国家领导人的内政外交活动，确保周到、安全、有效。



梁强在总结讲话中肯定并表扬了主席办公厅领导班子和工作人员在节前、节中及节后关键时刻，以高度责任感和主动精神，努力完成大量工作，确保了机构运转顺畅、高效、绝对安全。

会议评估近期任务落实情况，部署下一阶段工作方向。图自越通社

梁强强调，在地区和世界形势持续复杂难料的背景下，同时作为落实越共十四大决议及各项行动纲领的第一个季度，未来一段时期任务非常繁重。梁强要求主席办公厅继续提高战略参谋工作质量，紧密围绕中央、政治局、书记处的工作计划；精心准备内容，服务国家领导人出席重要会议并按分工落实各项任务。



梁强特别指出，为第十六届国会代表和各级人民议会代表选举工作提供参谋和服务，必须确保严谨合规，助力全民盛会成功举办；同时主动根据职责权限，为高层对外活动提供适宜的建议；确保特赦工作审慎、客观、依法进行。



梁强相信，本着团结、责任和高度决心的精神，主席办公厅将继续出色完成任务，为在新形势下有效服务国家领导人履职作出贡献。（完）