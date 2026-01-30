越南国家主席梁强设宴招待欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

梁强对欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔一行访越表示欢迎，并强调，此访开启了越南—欧盟关系新篇章。



梁强强调，双方决定将关系提升至最高合作水平——全面战略伙伴关系，反映了两国对推动越欧关系真正成为合作典范的重视和政治决心。



梁强说，在友好、坦诚、开放和信任的气氛中，双方就合作战略领域和方向以及许多共同关心的国际和地区问题深入交换意见并达成高度共识。



双方一致认为越南与欧盟的关系需要超越一般双边合作框架，真正在所有领域中与全面战略伙伴关系的水平相匹配，促进法律至上的国际法律体制，支持多边主义和自由贸易。



安东尼奥·科斯塔在答辞中评价，欧盟与越南将关系提升为全面战略伙伴关系是一个具有历史性意义的决定，同时体现了两国面向未来的长远愿景。这一协定是35年紧密合作的结晶，反映了欧越关系基于对话、信任、相互尊重，致力于和平与繁荣共同承诺的强劲发展历程。



安东尼奥·科斯塔认为，双方关系升级传递了一个明确的信息，即稳定、可靠的伙伴关系至关重要，其中欧盟和越南共同支持国际法、多边主义以及开放和公平的贸易立场。



安东尼奥·科斯塔高度评价贸易和投资在双边关系中的作用，并强调，《欧盟与越南自由贸易协定》（EVFTA）已带来诸多切实利益，促进了双方的贸易增长、投资和经济一体化。同时，双方也正在扩大在应对气候变化、能源转型、可持续发展、数字化转型、科学技术、半导体供应链、基础设施和互联互通等关键领域的合作。另外，双方加强在海上安全、危机管理和地区稳定方面的协调，为印度洋-太平洋地区的和平与稳定作出贡献。（完）