越南国家主席梁强看望慰问老街省党委、政府和各族人民并致以新春祝福

值此新春佳节之际，并出席"世代铭记胡志明主席功绩植树节"启动仪式，2月23日上午（即丙午年正月初七），国家主席梁强与中央工作代表团前往老街省，向该省党委、政府和各族人民拜年。



梁强向老街省全体干部、党员、各族同胞和武装力量致以新年祝福，并强调，在党的领导，全省人民和企业界的同心协力下，越南维护了独立、主权和领土完整，保障了和平、稳定的环境，经济持续增长，位居地区领先行列，人均收入达到5000美元以上，国防安全得到巩固，对外交往和国际合作继续成为亮点，从而提升了国家在国际舞台上的地位和威望。



梁强对老街省党委、政府和各族人民在2025年发扬团结传统，付出巨大努力，克服一切困难挑战，取得了多项重要成果给予高度评价。其中，经济结构积极转型，增速在全国34个省市中排名第17位，在北部山地丘陵地区排名第2位，文化、医疗、教育得到关注，人民生活水平提高，国防安全、国家边境主权得到维护，边境对外交往与合作不断加强，民族大团结日益巩固。



谈及正月初五晚上老街省托婆湖发生两船相撞事故，国家主席代表党和国家领导人向遇难者家属以及老街省党委、政府和人民致以深切哀悼。



梁强主席发表讲话。图自越通社

进入2026年，这是落实党十四大决议和行动计划的头一年，国家主席强调，今年具有特别重要的意义，标志着新发展阶段的开启，目标是胜利实现两个一百年奋斗目标：到2030年，使越南成为拥有现代工业、人均收入达到中等偏上水平的发展中国家，到2045年，成为高收入的发达国家。



国家主席提议老街省党委、政府和人民继续发扬团结传统，充分挖掘潜力和优势，坚决组织实施经济社会发展各项任务，推进行政改革，提高两级政府机构的运行效率，关心人民生活，维护国防安全和国家边境主权。



借此机会，梁强向省内高龄长者、革命老前辈、政策优抚家庭代表、学生代表、武装力量官兵以及各族人民代表赠送了新春礼物。



此前，国家主席梁强一行已前往老街省上祠庙会，缅怀国公节制兴道大王陈国峻。（完）