越南国家主席梁强春节前夕看望慰问第二军区及316师

在2026年丙午春节即将到来之际，2月5日，越南国家主席梁强率中央工作代表团看望慰问第二军区及该军区316师武装力量并致以新春祝福。

在第二军区，梁强对军区一年来取得的成绩表示祝贺。尽管面临不少困难和挑战，但第二军区仍出色完成了作为战斗队、工作队、生产队的职能任务，深入领导、指导并严密组织部署，贯彻落实中央书记处、政府总理、国防部长关于丙午春节准备工作的指示。

梁强明确指出，当前地区和世界形势复杂演变，安全、国防和保卫祖国任务十分繁重。第二军区是重要的战略要地，与中国、老挝拥有漫长的边界线。因此，军区干部战士需认真贯彻党的决议、路线方针和国家政策法律法规，特别是掌握好任务情况，准备好人力资源和装备，避免陷入被动和意外，致力于建设一支“精、简、强、现代化”的军队，其中要确定人的因素是最重要的，正如胡伯伯“人在前，枪在后”的教导。

此前，在走访越南人民军首批主力师之一——316师时，梁强指出，尽管近年来仍面临诸多困难和挑战，但316师仍出色完成一切被交付的任务。

国家主席梁强向第二军区全体干部战士拜年。图自越通社

梁强强调，在地区和世界形势持续复杂演变、前所未有、难以预测、潜藏诸多不稳定因素的背景下，建设和保卫祖国的任务提出了越来越高的要求，需要包括316师在内的全党、全民和全军以高度决心，奋发努力，把握机遇，克服困难，胜利完成新形势下建设和保卫祖国的目标任务。

梁强要求，316师深刻领会并严格执行党的各项决议和指示，集中提高综合质量、战备水平和作战能力，适应新作战条件下的要求与任务。

与此同时，关注建设纯洁、坚强的316师党委，领导单位出色完成一切任务；进一步加强政治思想教育，建设实力高强的师。

此外，加强与地方党委、政府及地区各组织机构的紧密配合，建设强大的全民国防阵势，并与巩固人民安全阵势及“民心”阵势相结合；继续做好民运工作，加强同人民群众的血肉关系；准备好力量、设备，随时参与防灾、抗灾、灾后恢复及搜索救援任务；确保丙午春节期间战备状态；关心照顾好干部战士的物质和精神生活。

值此机会，梁强向第二军区及316师赠送了新春慰问品。军队电信工业集团（Viettel）赠送了50间情义屋和200份春节慰问品；军队银行向第二军区赠送了50间情义屋及多份春节慰问品。（完）