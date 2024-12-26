越南国家主席梁强接见各国驻越大使递交国书

12月26日下午，越南国家主席梁强在河内接见了古巴驻越大使和津巴布韦共和国兼任大使及多民族玻利维亚国兼任大使递交国书。



*梁强主席在会见古巴驻越大使时强调，越南始终密切关注古巴形势，对古巴面临的挑战和困难深表同情，并坚信在劳尔·卡斯特罗领袖，古共中央第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯及党和国家领导人的英明领导下，兄弟般的古巴将继续稳固捍卫革命成果，在社会主义建设道路上取得新的成就。



梁强对两国经常性的高层互访，以及两国各部委、地方和政治社会组织间的接触，特别是越共中央总书记苏林于今年9月对古巴的国事访问为深化双边关系，巩固政治互信树立了重要里程碑，为促进双方在经贸、投资合作开辟了新方向。



梁强强调，越南始终珍视并铭记古巴在越南民族解放斗争和国家统一时期以及当今国家建设和发展事业中提供的支持与帮助。



梁强建议古巴驻越南大使奥兰多·尼古拉斯·吉伦积极协调，推动两国高层领导人达成的承诺和协议落地实施，并扩大医药、生物技术、医疗服务、电信、文化、旅游、建设、交通运输等潜在领域的合作，同时推动解决越南企业在古巴投资经营面临的困难。



梁强再次重申越南的一贯立场，呼吁美国解除对古巴的封锁制裁，并将古巴从美国单方面设定的“支持恐怖主义国家名单”中移除。



古巴大使感谢越南一直以来对古巴的帮助，赞赏越南坚决反对美国针对古巴的单方面制裁的立场。



奥兰多·尼古拉斯·吉伦大使表示，越南的成功经验对古巴有重要的借鉴意义，并承诺将在任期内尽最大努力进一步促进两国在各领域的合作，深化古巴与越南的友谊。



*在会见津巴布韦大使康斯坦斯·切姆瓦伊（ Constance Chemwayi）和玻利维亚大使乌戈·西莱斯（Hugo Jose Siles Nunez de Prado）时，梁强表示，越南始终铭记津巴布韦和玻利维亚人民在越南民族解放斗争和国家建设事业中给予的宝贵支持和帮助。

梁强重申，越南将继续坚持“独立、自主、和平、友好、合作与发展，国际关系多样化、多边化”的外交路线，是“国际社会可信赖的朋友、合作伙伴和负责任成员”。他强调，越南高度重视与非洲和拉美传统友好国家发展关系，津巴布韦和玻利维亚是越南外交政策中的优先方向。



梁强指出，越南、津巴布韦和玻利维亚均作为发展中国家，拥有提升两国关系到新高度的潜力。三国在发展过程中有许多相似之处，在许多国际问题上持有共同观点。他相信，各方将加强在多边论坛特别是联合国框架内的合作与协调。

梁强希望两位大使在任期内积极发挥桥梁作用，推动和发展越南与津巴布韦及玻利维亚的关系。（完）